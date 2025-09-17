Ezek most a legnépszerűbb nem nullkilométeres, de újszerű autók

Sok vásárló a szívéhez kap az új autók listaárait böngészve, de nem árt tudni, hogy a központi (importőri) akciók mellett a márkakereskedők is számtalan kedvezményt tudnak adni, főleg a kevésbé kapós vagy kifutó modellekre. Emellett akad egy népszerű kiskapu is: a használtként hirdetett, tehát nem nullkilométeres, de teljesen újszerű autók kínálata. A hivatalos áfaszabályzás szerint

egy gépjármű akkor minősül újnak, ha még nem helyezték forgalomba, vagy legfeljebb hatezer kilométert futott, illetve a regisztráció óta kevesebb mint hat hónap telt el.

E kategóriák közül a Használtautó.hu szakértői a hatezer kilométeres futásteljesítményig hirdetett autók kínálatát vették nagyító alá, és az idei első nyolc hónap hirdetéseire mért vásárlói kereslet alapján rangsorolták a legnépszerűbbeket.

Fotó: Suzuki

Koralewsky Márk üzletágvezető a következő trendre hívta fel a figyelmet: „ezek a járművek gyakorlatilag még újnak számítanak, ezért jól mutatják, milyen modellek iránt van most a legnagyobb kereslet. A Suzuki hármas élmezőnye (Vitara, S-Cross, Swift) a kedvező ár-érték aránynak és megbízhatóságnak köszönhető."

A Skoda Octavia a céges vásárlók, a Nissan SUV-k pedig a családosok körében népszerűek, míg a prémium szegmenst a BMW X-sorozat képviseli.

Érdekesség, hogy a Ford Transit is jelen van a top 10-ben, mint az egyedüli haszonjármű, az MG ZS pedig az egyetlen kínai autómárka a listán. Ezekkel az alig használt autókkal a vásárlók jelentős összeget spórolhatnak, természetesen gyári garanciával – de utóbbi pontos hátralévő idejét érdemes pontosan tisztázniuk az érdeklődőknek.