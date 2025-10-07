A Jaguar Land Rover újraindítja a gyártását a hekkertámadás után

A Jaguar Land Rover (JLR) bejelentette, hogy

október 8-án szerdán indul újra a munka a wolverhamptoni motorgyártó üzemben,

valamint a Battery Assembly Centre-ben. Ezt követően a solihulli és nyitrai gyártósorok is újra működésbe lépnek. A JLR munkatársai ugyanezen a napon visszatérnek a Castle Bromwich, Halewood és Solihull létesítményekbe is. További részleteket hamarosan közöl a vállalat a szabályozott és fokozatos újraindítás következő lépéseiről, beleértve a halewoodi (Merseyside) üzemet is.

Az indiai Tata tulajdonában lévő brit autógyártót szeptember 1-jén érte hekkertámadás, a cég szakemberei azóta a számítógépes rendszerek újjáépítésén dolgoznak. Az a csoport vállalta a felelősséget a támadásért, amely az év elején megtámadta a Marks & Spencer ruhaipari vállalatot is.

A JLR egy új pénzügyi megoldást is elindított, amely lehetővé teszi, hogy a jogosult beszállítók előre megkapják a megrendelések ellenértékét, így gyorsítva likviditásuk helyreállítását. A vállalat átvállalja a program költségeit a gyártás újraindítási időszakában. A lépés célja, hogy felgyorsítsák a beszállítók kifizetését – akár 120 nappal korábban, mint a megszokott 60 napos határidő –, és biztosítsák a zavartalan termelést járműveik előállításához.

„Ez a hét fontos mérföldkő a JLR és partnereink számára, hiszen újraindítjuk gyártásunkat a kibertámadás után” – mondta Adrian Mardell, a JLR vezérigazgatója. „Új finanszírozási programunkkal beszállítóinkat is támogatjuk, kihasználva mérlegünk erejét az ő pénzügyi stabilitásuk érdekében. Hálás vagyok minden munkatársunk és partnerünk elkötelezettségéért az elmúlt hetekben. Tudjuk, hogy még hosszú út áll előttünk, de helyreállítási folyamatunk jó úton halad” – tette hozzá.