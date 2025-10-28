Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

A Pininfarina segítségével születik újjá az első generációs Honda NSX

Az olasz tervezőstúdió a Honda versenysportból ismert partnerével, a JAS Motorsporttal fogott össze az NSX restomod elkészítésére.

2025. 10. 28. 10:53
Forrás: JAS Motorsport
Fontos új részletek derültek ki ma a JAS Motorsport első közúti autójáról, amelyet a Pininfarinával együttműködve fejleszt a versenyistálló. Nem csak az alapformát, hanem a koncepciót is a legendás, Ayrton Senna segítségével fejlesztett első generációs Honda NSX-től vették át: egy nagy teljesítményű, tökéletesen kiegyensúlyozott sportautót akartak alkotni, amely biztonságos és könnyen vezethető, mégis otthonosan mozog akár versenypályán is.

A JAS Motorsport és a külső dizájnért felelős Pininfarina együttműködése a tervek szerint halad, a következő lépés a fejlesztés alatt álló prototípus „felöltöztetése” lesz a csapat milánói műhelyében, ahol később az ultra kis darabszámú sorozatgyártásra is sor kerül.

Fotó: JAS Motorsport

Annyit már most lehet tudni, hogy a Pininfarina által tervezett modern NSX-karosszéria teljes egészében szénszálból készül a súlycsökkentés érdekében. Az első két ízelítő kép alapján a külső forma nem sokat változik az eredetihez képest, de a lámpákat modern LED-es egységekre cserélik, és mintha a karosszéria is szélesebb lenne. Úgy kell elképzelni a JAS Motorsport autóját, hogy az ügyfél hoz egy használt, donornak szánt NSX-et (egy, az 1990-es évek elejéről származó, sorozatgyártású példányt), amelyet aztán a JAS Motorsport teljeskörűen felújít és átépít versenysportból származó, nagy teljesítményű, egzotikus anyagokból készített alkatrészekkel, és végül az olasz ruhát is megkapja.

A motor is egy eredeti, NSX-ből származó szívó V6-os lesz (de tuningolva), amelyet az eredetihez hasonlóan egy rövid úton járó hatfokozatú manuális sebességváltóhoz kapcsolnak. A projekt további részletei – beleértve a sportkocsi végleges nevét is – a későbbiekben kerülnek nyilvánosságra, mielőtt az autó 2026 első felében nyilvánosan bemutatkozik.


 

Zsódi Viktor
Iránytű a káosz korában

Hatvan éve fogadta el a II. Vatikáni Zsinat a keresztény nevelésről szóló nyilatkozatot.

