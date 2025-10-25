Centiken múlt a buszbaleset az Üllői úton + videó

A beküldő leírása szerint csuklós busszal haladt az Üllői úton, a Béke tér irányába, amikor október 13-án, hajnali 4.23-kor egy autós a stoptáblát és a neki érvényes 40 km/h-s sebességkorlátozást is figyelmen kívül hagyva, nagy tempóval vágott ki elé. A sofőr fékezni kényszerült. „kb. 10 centin múlt, hogy nem történt baleset” – írta meg a Bpiautósok.hu portálnak.

Mivel utasok is voltak a buszon, így a manőver nemcsak a járművezetőt, hanem több ember testi épségét is veszélyeztette. A felvétel az Üllői úton készült, a Szarvas csárda tér közelében.