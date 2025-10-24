autós videóBpiAutósokautós hírlakókocsi

Elgurult a gyógyszere a lakókocsis audisnak, ámokfutásba kezdett a főúton + videó

Nyergesújfalun készült a döbbenetes fedélzeti kamerás felvétel a szabálytalan előzésekről.

2025. 10. 24. 14:13
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok olvasójának fedélzeti kamerás felvétele Nyergesújfalun készült, egy 40 km/h-s zónában. A videón egy Audi A6 Avant látható, amely lakókocsit vontat – és közben a sofőrje gyakorlatilag minden szabályt megszeg, amit lehet.

Előzést hajt végre az előzni tilos tábla és a záróvonal ellenére, majd miután visszatér a sávjába, a sor legelső autóját a vasúti átjárónál már jobbról kerüli ki. Nemcsak a szabálytalanságok sora döbbenetes, hanem az is, hogy mindez egy lakókocsit vontató járművel történik, ahol a manőverek kockázata eleve sokszoros.

A videó második részében Pest megyében, az Albertirsa–Tápiószentmárton összekötő úton járunk. Egy beláthatatlan kanyarban, emelkedő előtt a furgonos úgy gondolta, nem vár tovább, megelőzi a mezőgazdasági gépet. Szerencsére nem történt sem személyi sérülés, sem anyagi kár. Végül pedig Telkit elhagyva, Pest felé a Fő úton haladt egy harmadik autós, amikor veszélyes helyzetbe került.

 

