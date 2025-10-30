autós hírtokiói autószalonSubaru Impreza WRX STiSubaru

Colin McRae ma ezzel csapatná: elektromos raliautó érkezett a Subarutól

Színtiszta tanulmány, de ígéretes a Performance-E STI, a boxermotoros Performance-B STI azonban jóval hamarabb kerülhet gyártásba.

Gulyás Péter
2025. 10. 30. 10:44
Forrás: Subaru
Pont harminc éve szerzett Colin McRae rali-világbajnoki címet az ikonikus, 555-ös festésű Subaru Imprezával, ami jó apropót szolgáltatott a Subarunak ahhoz, hogy két sportmodellt is kiállítson az idei Tokiói Autószalonon. 

A tisztán elektromos, nem szériamodellen alapuló Performance-E STI a gyári sportrészleg jövőjébe enged bepillantást.

Nagyon kevés részletet közölt a Subaru a koncepcióautóról, csak annyi állít róla, hogy a márka örökségének figyelembevételével tervezték, és „vezetőbarát elrendezést és kényelmes, tágas belső teret” kínál.

Subaru
Fotó: Subaru

Szinte biztos, hogy két hajtott tengellyel rendelkezik, ami nem lenne meglepő, ismerve az STI almárka kötődését a négykerék-meghajtáshoz és a ralisporthoz. A koncepció röviddel azután jelent meg, hogy David Dello Stritto, a Subaru Europe vezetője a brit Autocarnak ezt nyilatkozta: „tervek vannak a sportos Subaru modellek visszahozására. A márka arról híres, hogy biztonságos, szórakoztató és strapabíró autókat árul”. 

Subaru
Fotó: Subaru

Utalt arra, hogy talán lehetőségük lesz egy teljesítményorientált modell bevezetésére is Európában, mivel az előző Impreza WRX STI már közel egy évtizeddel ezelőtt kivonult a kontinensről. „Van egy negyedik pillér, amit az elmúlt tíz évben hiányzott az európai értékesítéshez, a teljesítmény” – mondta. „Kérdezz meg egy átlagembert, hogy mit jelent számára a Subaru, és azt fogja mondani, hogy STI. Ezt a nevet nem lehet elválasztani a Subarutól. Tehát vissza kell hoznunk a sportosságot a márkánkba.” A menedzser szerint a szigorú károsanyag-kibocsátási előírások és a benzineseknél is kötelező, motorokat megfojtó részecskeszűrő miatt már 

inkább az elektromos járművek kínálnak érdekes lehetőséget az STI almárka visszahozására Európába

– az új tanulmány ennek az ambíciónak az egyik első megnyilvánulása lehet.

Subaru
Fotó: Subaru

Sötétkék fényezésével, arany kerekeivel és rózsaszín STI-s részleteivel a tanulmány 

egyértelműen utal a Colin McRae ikonikus A-csoportos Imprezájára,

amellyel a skót sztár az egyetlen rali-vb címét szerezte meg 1995-ben. Úgy tűnik, hogy a Performance-E STI nem egy jelenlegi sorozatgyártású modellen alapul, hanem inkább az Európán kívül hat éve forgalmazott Legacy utódának előképe lehet.

Subaru
Fotó: Subaru

A Subaru tokiói standján 

megjelent a jelenlegi, sorozatgyártású Impreza STI változata is,

amely valószínűleg a közeljövőben gyártásba kerül, mint az amerikai és japán piacon kapható négyajtós, benzines WRX utóda. Gyakorlatilag egy önálló modell lesz belőle, erősen elkülönülve a hétköznapi Impreza sorozattól. Ennek a kocsinak a részleteiről sem árult el sokat a japán autógyártó, de aligha tévedünk nagyot, ha négyhengeres, turbós boxermotort és szimmetrikus összkerékhajtást képzelünk a lemezei alá.

 

 

