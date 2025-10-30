Colin McRae ma ezzel csapatná: elektromos raliautó érkezett a Subarutól

Pont harminc éve szerzett Colin McRae rali-világbajnoki címet az ikonikus, 555-ös festésű Subaru Imprezával, ami jó apropót szolgáltatott a Subarunak ahhoz, hogy két sportmodellt is kiállítson az idei Tokiói Autószalonon.

A tisztán elektromos, nem szériamodellen alapuló Performance-E STI a gyári sportrészleg jövőjébe enged bepillantást.

Nagyon kevés részletet közölt a Subaru a koncepcióautóról, csak annyi állít róla, hogy a márka örökségének figyelembevételével tervezték, és „vezetőbarát elrendezést és kényelmes, tágas belső teret” kínál.

Fotó: Subaru

Szinte biztos, hogy két hajtott tengellyel rendelkezik, ami nem lenne meglepő, ismerve az STI almárka kötődését a négykerék-meghajtáshoz és a ralisporthoz. A koncepció röviddel azután jelent meg, hogy David Dello Stritto, a Subaru Europe vezetője a brit Autocarnak ezt nyilatkozta: „tervek vannak a sportos Subaru modellek visszahozására. A márka arról híres, hogy biztonságos, szórakoztató és strapabíró autókat árul”.

Fotó: Subaru

Utalt arra, hogy talán lehetőségük lesz egy teljesítményorientált modell bevezetésére is Európában, mivel az előző Impreza WRX STI már közel egy évtizeddel ezelőtt kivonult a kontinensről. „Van egy negyedik pillér, amit az elmúlt tíz évben hiányzott az európai értékesítéshez, a teljesítmény” – mondta. „Kérdezz meg egy átlagembert, hogy mit jelent számára a Subaru, és azt fogja mondani, hogy STI. Ezt a nevet nem lehet elválasztani a Subarutól. Tehát vissza kell hoznunk a sportosságot a márkánkba.” A menedzser szerint a szigorú károsanyag-kibocsátási előírások és a benzineseknél is kötelező, motorokat megfojtó részecskeszűrő miatt már

inkább az elektromos járművek kínálnak érdekes lehetőséget az STI almárka visszahozására Európába

– az új tanulmány ennek az ambíciónak az egyik első megnyilvánulása lehet.

Fotó: Subaru

Sötétkék fényezésével, arany kerekeivel és rózsaszín STI-s részleteivel a tanulmány

egyértelműen utal a Colin McRae ikonikus A-csoportos Imprezájára,

amellyel a skót sztár az egyetlen rali-vb címét szerezte meg 1995-ben. Úgy tűnik, hogy a Performance-E STI nem egy jelenlegi sorozatgyártású modellen alapul, hanem inkább az Európán kívül hat éve forgalmazott Legacy utódának előképe lehet.