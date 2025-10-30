Colin McRae ma ezzel csapatná: elektromos raliautó érkezett a Subarutól

Pont harminc éve szerzett Colin McRae rali-világbajnoki címet az ikonikus, 555-ös festésű Subaru Imprezával, ami jó apropót szolgáltatott a Subarunak ahhoz, hogy két sportmodellt is kiállítson az idei Tokiói Autószalonon.
A tisztán elektromos, nem szériamodellen alapuló Performance-E STI a gyári sportrészleg jövőjébe enged bepillantást.
Nagyon kevés részletet közölt a Subaru a koncepcióautóról, csak annyi állít róla, hogy a márka örökségének figyelembevételével tervezték, és „vezetőbarát elrendezést és kényelmes, tágas belső teret” kínál.
Szinte biztos, hogy két hajtott tengellyel rendelkezik, ami nem lenne meglepő, ismerve az STI almárka kötődését a négykerék-meghajtáshoz és a ralisporthoz. A koncepció röviddel azután jelent meg, hogy David Dello Stritto, a Subaru Europe vezetője a brit Autocarnak ezt nyilatkozta: „tervek vannak a sportos Subaru modellek visszahozására. A márka arról híres, hogy biztonságos, szórakoztató és strapabíró autókat árul”.
Utalt arra, hogy talán lehetőségük lesz egy teljesítményorientált modell bevezetésére is Európában, mivel az előző Impreza WRX STI már közel egy évtizeddel ezelőtt kivonult a kontinensről. „Van egy negyedik pillér, amit az elmúlt tíz évben hiányzott az európai értékesítéshez, a teljesítmény” – mondta. „Kérdezz meg egy átlagembert, hogy mit jelent számára a Subaru, és azt fogja mondani, hogy STI. Ezt a nevet nem lehet elválasztani a Subarutól. Tehát vissza kell hoznunk a sportosságot a márkánkba.” A menedzser szerint a szigorú károsanyag-kibocsátási előírások és a benzineseknél is kötelező, motorokat megfojtó részecskeszűrő miatt már
inkább az elektromos járművek kínálnak érdekes lehetőséget az STI almárka visszahozására Európába
– az új tanulmány ennek az ambíciónak az egyik első megnyilvánulása lehet.
Sötétkék fényezésével, arany kerekeivel és rózsaszín STI-s részleteivel a tanulmány
egyértelműen utal a Colin McRae ikonikus A-csoportos Imprezájára,
amellyel a skót sztár az egyetlen rali-vb címét szerezte meg 1995-ben. Úgy tűnik, hogy a Performance-E STI nem egy jelenlegi sorozatgyártású modellen alapul, hanem inkább az Európán kívül hat éve forgalmazott Legacy utódának előképe lehet.