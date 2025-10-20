autós videóM30-as autópályaautós hír

Kerékpárral kelt át valaki a szalagkorláttal elválasztott M30-as autóúton + videó

Előtte még forgalommal szemben is tekert egy kicsit.

2025. 10. 20. 12:35
Forrás: MKIF
Bárcsak azt mondhatnánk, hogy ez egy MI által készített videó, de nem, ez a valóság. Októberben egy férfi úgy döntött, kerékpárral fedezi fel az M30-as autóutat. Nem bízta a véletlenre, halmozta a szabálysértéseket rendesen: először a forgalommal szemben haladt a forgalmi sáv szélén, aztán egyszer csak – éppen a kamera előtt – megállt, a kerékpárral együtt átmászott az elválasztó sáv sövényén, ami után teljes nyugalommal átkerekezett a pihenőöbölbe a másik oldalon. 

A veszélyes kalandnak az MKIF útellenőrei és a hatóságok vetettek véget, szerencsére nem történt tragédia.

A gyorsforgalmi utakra kerékpárral felhajtani szigorúan tilos és életveszélyes!

 

