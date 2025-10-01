Kis híján felszorította a betonelválasztóra a személyautót az útkezelő teherautója + videó

A Bpiautósok olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette azt a veszélyes helyzetet, amely szeptember 21-én, dél tájban történt az M1-es autópálya és az M0-s felhajtójának találkozásánál, Budapest felől Tatabánya irányába. A felvételen egy olyan teherautó látható, amelyen az autópálya-fenntartó logója szerepel. A sofőrje láthatóan a telefonját nyomkodta, közben nem tartotta a sávját, hanem balra sodródott, így kis híján felszorította a belső sávban haladó személyautót a beton terelőelemekre.

„Épp nyomkodta a telefonját, rám húzta az autót, szinte állóra kellett fékeznem, mert mellettem a betonelválasztó volt, nem tudtam volna kitérni. Ahogy rádudáltam, észrevette, de még neki állt feljebb” – írta a felvétel beküldője.

Nem tudni, ki vezette a járművet, és az sem bizonyított, hogy az MKIF Zrt. alkalmazottja volt – mindenesetre a jelenet jól mutatja, milyen veszélyt jelenthet a figyelmetlen és felelőtlen vezetés. A KRESZ egyértelmű: vezetés közben tilos kézben tartott mobiltelefont használni. Aki mégis így tesz, nemcsak szabályt sért, hanem mások életét is kockáztatja.