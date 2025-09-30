Úton veszteglő autóba rohant a reflektorral elvakított sofőr Ceglédnél + videó

A Bpiautósok egyik olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette azt a balesetet, amely Cegléd és Ceglédbercel között történt nemrég egy este az országúton. A felvételen látszik, ahogy a szemből érkező jármű erős reflektorral közelít, amely elvakíthatta a kamerás autó sofőrjét, aki nem veszi észre időben, hogy az úton előtte vesztegel egy Fiat Punto. Utóbbi vészvillogózik ugyan, de elakadásjelző háromszöget nem tett ki a sofőrje. A következő pillanatban egy óriási csattanás hallatszik, amikor a kamerás autó belerohan hátulról a lerobbant Puntóba.

„Íme egy példa, miért kell lekapcsolni a reflektort szembejövő esetén, és miért kell használni az elakadásjelző háromszöget, ha a helyzet megkívánja!” – írta a felvétel beküldője, aki persze szintén hibás, mert nem lassított, amikor elvakították.