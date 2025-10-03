Mindent letarolt a Fogarasi úton a citroënes futár, ami elé került + videó

Ismét egy döbbenetes jelenetet rögzített egy fedélzeti kamera, ezúttal a Fogarasi úton október 1-jén, nem sokkal 17 óra előtt. Első látásra nehezen hihető, hogy nem rosszullét okozta a „manővert”, ám a beküldő sorai szerint a Citroën C4 figyelmetlen sofőrje inkább a telefonjával babrálhatott.

„Már korábban, a Nagy Lajos király utcai kereszteződés előtt is a telefonjával volt elfoglalva, hosszú ideig állt egy helyben a külső sávban, feltartva a forgalmat. Majd a kereszteződés után index nélkül váltott sávot előttem, és kidöntött két táblát. Nem látszik a videón, de az autó elejének a fele leszakadt, ennek ellenére mintha mi sem történt volna, folytatta az útját. A második lámpánál tudtam utolérni és megkérdezni, hogy egyáltalán felfogta, mit csinált?! Fiatal ételfutár srác volt…” – írta meg a Bpiautósoknak a felvétel beküldője.