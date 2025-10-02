Pont előtte csúszott el a robogós, de a gyors reakciója megmentette az életét + videó

Egy térfigyelő kamera rögzítette azt a balesetet, amely a Budaörsi úton történt október 1-jén. A robogós előzés közben megcsúszott a nedves aszfalton és elesett, így pont a szemből érkező Mini előtt terült el. A kisautó vezetőjének volt lélekjelenléte, mert hirtelen elrántotta a kormányt, így csak a kétkerekűn ment át, a vezetőjét szerencsére elkerülte. Az ütközés után a robogó még métereket csúszott az aszfalton.

A Mini sofőrje így mesélte el a történteket a Bpiautósok portálnak: „én mentem egy sárga Minivel Budaörs főútján, amikor egy motoros megcsúszott és beesett a sávomba. Sikerült elrántanom a kormányt, így a motoros helyett csak a motoron mentem át. Az úr karcolásokkal megúszta az esetet. A motor totálkár lett, az autónak pedig kitört a felfüggesztése.” A felvételen jól látható, hogy centiken múlt, hogy ne egy sokkal súlyosabb baleset következzen be. A sofőr reflexeinek köszönhetően a motoros kisebb sérülésekkel megúszta az esetet.