Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan az EU-csúcsra érkezik – kövesse velünk élőben

  • Magyar Nemzet
  • Autó-Motor
  • Nem adott elsőbbséget az idős női sofőr, a „hirtelen ott termett” autóra már nem tudott reagálni + videó
autós videóautós hírautóbaleset

Nem adott elsőbbséget az idős női sofőr, a „hirtelen ott termett” autóra már nem tudott reagálni + videó

Rendőrségi drón rögzítette a 68-as főúton, Barcsnál történt súlyos balesetet.

2025. 10. 01. 12:13
Forrás: Police.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptember 29-én 10 óra 5 perckor rendőrségi drón észlelte, amint egy barcsi útkereszteződésben közlekedési baleset történt. A 76 éves néni az elsőbbségi kötelezettségét figyelmen kívül hagyva haladt a piros Toyota Yarisával a Mező utcában a 68-as főút irányába, amikor összeütközött egy mopedautóval.

Az okozó járművezető súlyos, míg a mopedautó utasa az elsődleges adatok alapján könnyű sérüléseket szenvedett. Az idős asszony a rendőröknek nem ismerte el a felelősségét, a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy lassított, de a „másik autó neki balról gyorsan ott termett”. 

Fotó: Police.hu

A baleset körülményeit a barcsi rendőrkapitányság vizsgálja.

Fotó: Police.hu

A KRESZ egyértelműen kimondja, hogy a Stop táblánál minden esetben meg kell állni! Az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” (háromszög, macisajt) tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél – a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt, ilyen útburkolati jel hiányában az útkereszteződésbe való behaladás előtt – meg kell állni, és a védett úton érkező jármű részére elsőbbséget kell adni.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu