Nem adott elsőbbséget az idős női sofőr, a „hirtelen ott termett” autóra már nem tudott reagálni + videó

Szeptember 29-én 10 óra 5 perckor rendőrségi drón észlelte, amint egy barcsi útkereszteződésben közlekedési baleset történt. A 76 éves néni az elsőbbségi kötelezettségét figyelmen kívül hagyva haladt a piros Toyota Yarisával a Mező utcában a 68-as főút irányába, amikor összeütközött egy mopedautóval.

Az okozó járművezető súlyos, míg a mopedautó utasa az elsődleges adatok alapján könnyű sérüléseket szenvedett. Az idős asszony a rendőröknek nem ismerte el a felelősségét, a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy lassított, de a „másik autó neki balról gyorsan ott termett”.

Fotó: Police.hu

A baleset körülményeit a barcsi rendőrkapitányság vizsgálja.

A KRESZ egyértelműen kimondja, hogy a Stop táblánál minden esetben meg kell állni! Az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” (háromszög, macisajt) tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél – a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt, ilyen útburkolati jel hiányában az útkereszteződésbe való behaladás előtt – meg kell állni, és a védett úton érkező jármű részére elsőbbséget kell adni.