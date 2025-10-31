Össze akar barátkozni a vezetőjével a Mazda új kisautója

A kisautó-tanulmány 3,8 méter hosszú, 1,8 méter széles és 1,5 méter magas, így valamivel kisebb, mint a régi Mazda2 (amelyet már nem lehet kapni, így mára csak az átemblémázott Toyota Yaris, a Mazda2 Hybrid maradt a kínálatban). Sajnos a japán autógyártó nem hozta nyilvánosságra a piros ferdehátú műszaki adatait, de jó eséllyel elektromos vagy hibrid hajtásláncra lehet benne számítani.

Fotó: Mazda

Egyelőre dizájntanulmányként mutatták be Tokióban a Vision X-Compactot, de nemcsak a formája érdekes, hanem a fedélzeti technológiája is. A Mazda „empatikus mesterséges intelligenciát” és az „érzékszervek digitális modelljét” használja benne az ember és autó közötti kötelék elmélyítésére. Állítólag a kocsi képes természetes beszélgetést folytatni a vezetővel és az utasokkal, valamint úti célokat javasolni a személyes preferenciák alapján.

Fotó: Mazda

A Mazda azt szeretné elérni, hogy „a járművek és az emberek érzelmi kapcsolatot alakítanak ki egymással, akárcsak a barátok. A Vision X-Compact elméletileg képes felismerni a vezető érzelmeit – például az unalmat, a dühöt, a vidámságot –, és megfelelően reagálni rájuk.

Fotó: Mazda

Míg a külső stílus nagymértékben a Mazda formanyelvén, a Kodón alapul, és egyértelműen kapcsolódik a cég jelenlegi sorozatgyártású autóihoz, a belső tér radikálisan eltér a megszokottól. Klasszikus stílusú, háromküllős kormánykerékkel, egyszerű digitális vezetői kijelzővel és egy klasszikus, fizikai sebességváltó előválasztóval rendelkezik, amely úgy néz ki, mint egy manuális sebességváltó kar. A műszerfal egyébként teljesen dísztelen, érintőképernyője és kárpitozása sincs.

Fotó: Mazda

Ha a beszélő fedélzeti rendszertől eltekintünk, akkor nem nehéz belelátni a tanulmányba a Mazda3 következő nemzedékét, még a spártai műszerfal is könnyen gyártásba kerülhetne.