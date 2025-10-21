Túl nagy lendülettel kanyarodott be az utánfutóval, ami ezután történt, őt is meglepte + videó

A Bpiautósok egyik olvasója videót és rövid beszámolót is küldött egy balesetről, amely a napokban történt Szigetszentmiklóson. Mint írta, az Audi sofőrje balra kanyarodás közben hibázott az elsőbbségadás kapcsán, majd megpróbálta elkerülni az ütközést, ami sikerült is, de emiatt egy másik probléma akadt.

A felvételen jól látszik, hogy az autóhoz kapcsolt utánfutó az autóról leszakad, mivel a nagy lendülettől kisodródott, és az útszéli padkának csapódott a kereke. „A becsapódás következtében az utánfutó totálkáros lett, az Audi vonóhorga pedig kiszakadt a helyéről.” – írta meg a beküldő.

Személyi sérülés szerencsére láthatóan nem történt, de jól látni, milyen komoly erők hatnak ilyenkor egy több száz kilós vontatmányra – különösen, ha a sofőr hirtelen manőverezik vagy korrigál.