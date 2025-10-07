autós hírBpiAutósokautós videó

Újra feltűnt az ámokfutó citroënes ételfutár Budapest útjain + videó

A múltkor táblákat tört ki a Citroën C4-essel, most egy bóját vitt magával a kocsi hátsó futóművével, vélhetően egy újabb figyelmetlenség után.

2025. 10. 07.
Forrás: BpiAutósok
Mint arról néhány napja beszámoltunk, Zuglóban, a Fogarasi úton kidöntött két táblát egy ismeretlen okból a járdaszigetre hajtó Citroën C4, miután az ételfutár sofőrje a külső sávban hosszú percekig állva akadályozta a forgalom haladását. A Fogarasi úti eset október 1-jén, nem sokkal 17 óra előtt történt.

Pár nappal később a Bpiautósok egy másik olvasója is küldött egy újabb felvételt, amelyen szintén ugyanaz a Citroën látható október 5-én. Ezúttal a sofőrje egy terelőbóját kapott el valahol, amely a kocsi alá szorult, és a Váci úton vonszolta magával.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

