Filléres átalakítással faragtak rémet egy öreg Peugeot 106-osból

Míg évtizedeken át sufnikban vagy műhelyek eldugott szerelőállásain készültek a filléres, de vad autóátépítések, napjainkban a youtuberek jóvoltából egyre nagyobb rajongótábor követi az ötletes buherálásokat – elég csak az egymillió feliratkozóval rendelkező orosz Garage 54 YT-csatornára gondolni. Egy angol fiatalember, Brad Holmes nem olyan régen (11 hónapja) vágott bele a szerelős-építős tartalomgyártásba, új ötletével, és a superbike-motoros miniautóval egy csapásra komoly nézettséget ért el. Szegény ember vízzel főz jeligére a bontóból vett 500 fontért (220 ezer forintért) egy leharcolt, palackzöld Peugeot 106-ost, és az eredeti, 1,1 literes motorját egy biztonsági öv segítségével szerelte ki a gépháztető alól.

Fotó: P Automobil/@bradxholmes

Maga a saját kezű átépítés, amit Brad egy négyrészes videósorozatban örökített meg a YouTube-csatornáján, kevés pénzből, de komoly elszántsággal valósult meg, részben egy fűtetlen garázsban, részben pedig a szabad ég alatt. Bizonyára sokan emlékeznek még a 2000-es évek elején az utak királyának számító, brutális (300 km/h feletti) tempóra képes Suzuki GSX1300R sportmotorra, ismertebb nevén a Hayabusára – nos, ennek erőforrása került be a kis Peugeot orrába, így a teljesítménye az eredeti 60-ról nagyjából 160 lóerőre nőtt. Természetesen nem lett olyan gyors, mint a sokkal könnyebb kétkerekű, de így is meghökkentő dolgokra képes.

Fotó: P Automobil/@bradxholmes

Persze, ami így leírva egyszerűnek tűnik, az építés során rengeteg komplikációt tartogatott a youtubernek, aki saját bevallása szerint sem profi szerelő, hanem csak lelkes amatőr.

Először is, a kis Peugeot differenciálművét át kellett alakítani lánchajtásúvá,

el kellett helyezni a Hayabusa váltóját, maga a motor pedig mindezek miatt olyannyira előre került, hogy nemcsak új felfogatási pontokat kellett találni számára, hanem az eredeti kereszttartót kivágva egy másik, hajlított merevítést kellett készíteni. Mindez persze nem mérnöki rajzok, hanem kísérletezés alapján történt, akárcsak a kipufogó áthelyezése és az elektromos rendszer elkészítése.