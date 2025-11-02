autóépítőfrancia autótuningolássportmotorPeugeot

Filléres átalakítással faragtak rémet egy öreg Peugeot 106-osból

A kiszuperált miniautó orrába egy Suzuki Hayabusa motorját építették be. Mi sülhet ki a vadházasságból?

2025. 11. 02. 9:34
Fotó: P Automobil/@bradxholmes
Míg évtizedeken át sufnikban vagy műhelyek eldugott szerelőállásain készültek a filléres, de vad autóátépítések, napjainkban a youtuberek jóvoltából egyre nagyobb rajongótábor követi az ötletes buherálásokat – elég csak az egymillió feliratkozóval rendelkező orosz Garage 54 YT-csatornára gondolni. Egy angol fiatalember, Brad Holmes nem olyan régen (11 hónapja) vágott bele a szerelős-építős tartalomgyártásba, új ötletével, és a superbike-motoros miniautóval egy csapásra komoly nézettséget ért el. Szegény ember vízzel főz jeligére a bontóból vett 500 fontért (220 ezer forintért) egy leharcolt, palackzöld Peugeot 106-ost, és az eredeti, 1,1 literes motorját egy biztonsági öv segítségével szerelte ki a gépháztető alól.

Fotó: P Automobil/@bradxholmes

Maga a saját kezű átépítés, amit Brad egy négyrészes videósorozatban örökített meg a YouTube-csatornáján, kevés pénzből, de komoly elszántsággal valósult meg, részben egy fűtetlen garázsban, részben pedig a szabad ég alatt. Bizonyára sokan emlékeznek még a 2000-es évek elején az utak királyának számító, brutális (300 km/h feletti) tempóra képes Suzuki GSX1300R sportmotorra, ismertebb nevén a Hayabusára – nos, ennek erőforrása került be a kis Peugeot orrába, így a teljesítménye az eredeti 60-ról nagyjából 160 lóerőre nőtt. Természetesen nem lett olyan gyors, mint a sokkal könnyebb kétkerekű, de így is meghökkentő dolgokra képes.

Fotó: P Automobil/@bradxholmes

Persze, ami így leírva egyszerűnek tűnik, az építés során rengeteg komplikációt tartogatott a youtubernek, aki saját bevallása szerint sem profi szerelő, hanem csak lelkes amatőr. 

Először is, a kis Peugeot differenciálművét át kellett alakítani lánchajtásúvá,

el kellett helyezni a Hayabusa váltóját, maga a motor pedig mindezek miatt olyannyira előre került, hogy nemcsak új felfogatási pontokat kellett találni számára, hanem az eredeti kereszttartót kivágva egy másik, hajlított merevítést kellett készíteni. Mindez persze nem mérnöki rajzok, hanem kísérletezés alapján történt, akárcsak a kipufogó áthelyezése és az elektromos rendszer elkészítése. 

Fotó: P Automobil/@bradxholmes

Brad a munkálatok során rengeteg rozsdás résszel találkozott az öreg 106-os fémtestén, ezeket is ki kellett vágnia és javítania, aztán a próbakörökön sorra jöttek az újabb és újabb kihívások: elégtelen volt a hűtés, gyakran leért az olajteknő, fordítva működött a hatalmas karban végződő szekvenciális váltó, és a többi. Mindezeket sorra igyekezett orvosolni – persze nézői szeme láttára – az építő, majd a leharcolt belteret is kiürítette és rendbe tette, és helyére került a sportkormány is. Új, „gonosz smaragdfekete” fényezést kapott és közelebb került a talajhoz a karosszéria, és felkerültek a friss abroncsokkal szerelt alufelnik, de az összhatás direkt szerény. 

Fotó: P Automobil/@bradxholmes

Végük sok fúrás-faragás után elkészült az új játszós autó, és rendszámmal járja az utakat – az nem egyértelmű, hogy legálisan-e, de tény, hogy az angol összeépítési és forgalomba helyezési szabályok sokkal rugalmasabbak, mint a nyugati világ más tájain. 

Viccesen gyors, és nagyon hangos lett Hayabusa-motoros Peugeot (Brad olykor fülvédővel vezeti),

mi respektáljuk a lelkes építést, ám azt nem lehet állítani, hogy maga az ötlet egyedülálló lenne. Több mint tíz évvel ezelőtt találtunk Magyarországon egy olyan Kispolszkit, melynek farába egy Suzuki TL 1000 L erőforrását építették be, a fehér járgány („Speed-Polski”) pedig zseniális műsort adott.

Fotó: P Automobil/@bradxholmes

 


 

