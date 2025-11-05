Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

autós hírPeugeot 208Peugeot

Ízelítőt adott a következő 208-asból a Peugeot

A Polygon nevű kisautó tanulmány a Fortnite számítógépes játék egy virtuális szigetén debütál majd a hivatalos világpremier előtt.

2025. 11. 05. 12:43
Forrás: Peugeot
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Peugeot szerint a „Sokszög” nevű koncepcióautó „macskaszerű futurisztikus dizájnnal” rendelkezik, és a fő feladata, hogy bemutassa a francia márka jövőbeli sorozatgyártású autóiban megjelenő következő generációs technológiákat. A jövő szerdai hivatalos bemutató előtt mindössze egyetlen képet hoztak nyilvánosságra a kocsiról, de ebből is egyértelműen kiderül, hogy gyökeresen eltér majd a harmadik generációs 208 a jelenlegitől.

Bár a koncepcióautó minden bizonnyal visszafogottabb formában kerül majd sorozatgyártásba, a monolitikus sziluett és jellegzetes felületek meghatározó jellemzői lesznek a következő 208-asnak – amely egy új korszak első modellje lesz a Peugeot formatervezésében. A Polygon a francia márka belső dizájnjának jövőjét is bemutatja, beleértve 

a téglalap alakú „Hypersquare” kormánykereket, amely a teljesen elektromos kormányzásnak köszönhetően valósult meg. 

 

 

Érdekesség, hogy a Polygon az első autó, amelyben a Stellantis-konszern a „steer by wire” technológiát alkalmazza, és jó esély van rá, hogy a szériamodellben is megmarad. Alain Favey, a Peugeot vezérigazgatója elmondta, hogy ez lesz „a következő lépés az i-Cockpit történetében”, a Peugeot jellegzetes belső kialakításában, amely a szokatlanul apró kormánykerekeiről híres. Egyébként a Polygon egy 21 colos „lebegő” óriáskijelzőt kap a kormány mögé, hasonlót, mint ami a 3008-asban is van.

Várhatóan az új 208-as lesz az első autó, amely már a Stellantis hamarosan megjelenő új STLA Small platformjára épül. Bár az új padlólemez elméletileg hibrid és elektromos hajtásláncokat is képes befogadni, elképzelhető, hogy a következő 208-ast kizárólag elektromos hajtással lehet majd megvásárolni Európában. A jelenlegi 208-as ezért valószínűleg az újdonság mellett továbbra is gyártásban marad egy újabb frissítés után. 

Az új 208-ast testvérmodelljével, az Opel Corsával együtt 

továbbra is a Stellantis zaragozai üzemében, Spanyolországban fogják gyártani.

További részleteket november 12-én tesz közzé a Peugeot a Polygonról, de a Fortnite játékban már előző este meg lehet majd nézni virtuális formában a Polygon City nevű szigeten, amelyet a játékfejlesztők és a Peugeot dizájnerei közösen hoztak létre.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu