Ízelítőt adott a következő 208-asból a Peugeot

A Peugeot szerint a „Sokszög” nevű koncepcióautó „macskaszerű futurisztikus dizájnnal” rendelkezik, és a fő feladata, hogy bemutassa a francia márka jövőbeli sorozatgyártású autóiban megjelenő következő generációs technológiákat. A jövő szerdai hivatalos bemutató előtt mindössze egyetlen képet hoztak nyilvánosságra a kocsiról, de ebből is egyértelműen kiderül, hogy gyökeresen eltér majd a harmadik generációs 208 a jelenlegitől.

Bár a koncepcióautó minden bizonnyal visszafogottabb formában kerül majd sorozatgyártásba, a monolitikus sziluett és jellegzetes felületek meghatározó jellemzői lesznek a következő 208-asnak – amely egy új korszak első modellje lesz a Peugeot formatervezésében. A Polygon a francia márka belső dizájnjának jövőjét is bemutatja, beleértve

a téglalap alakú „Hypersquare” kormánykereket, amely a teljesen elektromos kormányzásnak köszönhetően valósult meg.

Érdekesség, hogy a Polygon az első autó, amelyben a Stellantis-konszern a „steer by wire” technológiát alkalmazza, és jó esély van rá, hogy a szériamodellben is megmarad. Alain Favey, a Peugeot vezérigazgatója elmondta, hogy ez lesz „a következő lépés az i-Cockpit történetében”, a Peugeot jellegzetes belső kialakításában, amely a szokatlanul apró kormánykerekeiről híres. Egyébként a Polygon egy 21 colos „lebegő” óriáskijelzőt kap a kormány mögé, hasonlót, mint ami a 3008-asban is van.

Várhatóan az új 208-as lesz az első autó, amely már a Stellantis hamarosan megjelenő új STLA Small platformjára épül. Bár az új padlólemez elméletileg hibrid és elektromos hajtásláncokat is képes befogadni, elképzelhető, hogy a következő 208-ast kizárólag elektromos hajtással lehet majd megvásárolni Európában. A jelenlegi 208-as ezért valószínűleg az újdonság mellett továbbra is gyártásban marad egy újabb frissítés után.

Az új 208-ast testvérmodelljével, az Opel Corsával együtt

továbbra is a Stellantis zaragozai üzemében, Spanyolországban fogják gyártani.

További részleteket november 12-én tesz közzé a Peugeot a Polygonról, de a Fortnite játékban már előző este meg lehet majd nézni virtuális formában a Polygon City nevű szigeten, amelyet a játékfejlesztők és a Peugeot dizájnerei közösen hoztak létre.