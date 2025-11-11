Rendkívüli

Új amerikai autómárka jelent meg az európai piacon

Új amerikai autómárka jelent meg az európai piacon

A Dodge-ból 2009-ben kivált Ram a hatalmas és bivalyerős pickupjairól ismert Amerikában, hozzánk viszont egy emészthető méretű, dízelmotoros modellt hoz.

2025. 11. 11. 16:26
Néhány európai piacon már egy-két éve jelen van a Ram egyedi márkakereskedőkkel kötött szerződéseknek köszönhetően, de gyári képviselete még nincs a kosfejes emblémát használó márkának. Eddig nem is lett volna értelme a hálózatépítésnek, ugyanis az egyetlen eddig forgalmazott modell, az 540 lóerős, turbós benzinmotorral hajtott, közel hat méter hosszú és 2,2 méter széles, 38,5 millió forintba kerülő 1500 RHO nem az itteni igényekre lett kifejlesztve. 

Ram Rampage
A most bejelentett, Brazíliában tervezett és ott is gyártott Rampage viszont sokkal nagyobb érdeklődésre tarthat számot, mivel kisebb, mint egy új Toyota Hilux, és akár dízelmotorral is rendelhető lesz. Az önhordó karosszériás modell egész pontosan 5028 mm hosszú, 1886 mm széles és 1780 mm magas, a tengelytávja pedig 2994 mm. Ugyanarra a Small Wide platformra épül, mint az Alfa Romeo Tonale, a Dodge Hornet, Fiat Toro, a Jeep Compass és a Jeep Commander. Hátul is független felfüggesztést és csavarrugókat használ a Rampage, ezért a vezethetősége valószínűleg személyautósabb, mint az alvázas, merev tengelyes, laprugós riválisoké.

Ram Rampage
Az európai Rampage megegyezik a dél-amerikai változattal, és ugyanúgy kétféle felszereltségi szinttel lesz elérhető. A robusztusabb Rebelt 2,2 literes, 200 lóerős, 450 Nm nyomatékú Multijet turbódízel motorral és 17 colos, terepjáró gumiabroncsokkal szerelik. 

Ram Rampage
Inkább aszfaltra való a sportosabb R/T, amely 272 lóerős, kétliteres, turbós benzinmotorral, ültetett, de puhább felfüggesztéssel, 19 colos kerekekkel és agresszívabb karosszériakittel rendelkezik. Utóbbi 6,9 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra, és 220 km/h a végsebessége. Mindkét hajtáslánchoz kilencfokozatú automata sebességváltó tartozik, alapfelszereltségként összkerékhajtással és felezővel. 

Ram Rampage
Része az alapfelszereltségnek a teljes LED-es világítás, a 12,3 colos infotainment rendszer, a 10,3 colos digitális műszerfal, a tízhangszórós Harman Kardon audiorendszer, a hat USB-port és 2. szintű önvezető képesség. 980 liter kapacitású a hátsó plató, dízelmotorral 1015 kg a hasznos teherbírás. 

Ram Rampage
A latin-amerikai kisteherautó európai bemutatóját a veronai Fieracavalli lovas kiállításon tartották Olaszországban november 6. és 9. között. A Stellantis konszernhez tartozó Ram az európai értékesítés kezdetének dátumát és az árakat később árulja el.

 

