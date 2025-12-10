Hatüléses egyterű, amely kisebb a Vitaránál

A kezdettől fogva elektromos járműveknek tervezett architektúrákra alapozva a Citroën manapság az utastereket praktikus, funkcionális és elérhető élettereknek tervezi át. Ez az ambíció testesül meg a 4,1 méter hosszú Elóban is, a „guruló házikóban”, amely tele van ötletes megoldásokkal: kompakt külseje tágas, variálható belső teret rejt. A négy oldalsó ajtó ellentétes irányban nyílik, a B-oszlop hiányzik, így 1,92 méter széles bejárat nyílik az utastérbe. A padló teljesen sík, így az utastérben könnyű a mozgás, függetlenül attól, hogy éppen melyik üléskonfigurációt használjuk.

A koncepcióautó száz százalékban elektromos platformra épült, amelyben a motor a hátsó tengelyre került. Forrás: Citroën

Ami meglepő, hogy a vezető ülése középen, elöl kap helyet, ami újfajta kilátást és élményt nyújt a 180°-os szélvédővel és a modern, ötletes kezelőfelülettel, miközben a hátsó utasoknak óriási tér áll a rendelkezésére. Ez a választás emellett a járművön belüli mozgást és a tér jobb kihasználását is lehetővé teszi, mivel a jármű belső magassága 1,7 méter, könnyű a be- és kiszállás, valamint a mozgás az utastérben. A kormányoszlop a lehető legelőbbre került, s ez is extra teret szabadít fel. A vezetőülés elfordítható a társalgási vagy munkavégzési pozíció érdekében, és dedikált asztalkával is rendelkezik.

A Goodyear aszfalton kívüli használatra is alkalmas abroncsokat fejlesztett az Elóhoz. Forrás: Citroën

Három, egymással azonos szélességű és ledönthető háttámlájú ülés található a második üléssorban. A három hátsó ülés kiszerelhető, és átalakítva akár karosszékként is használhatók – például szabadtéri extra ülésként. A második sor oldalsó ülései alatt két további ülés van elrejtve, amelyek egyszerű mozdulattal előhúzhatók: ilyenkor a vezetőülés mellett, de kissé hátrébb állnak az utastér két oldalán, a csomagtér mérete ebben a hatszemélyes konfigurációban sem csökken.

Az ülések inkább kempingszékekre hasonlítanak. Forrás: Citroën

Hagyományos műszerfal nincs, a lapos képernyők információi átlátszó felületre tükröződnek, amely reflektív filmréteggel van bevonva – így a színes információk lebegő hatást keltenek a szélvédő teljes szélességében. A vezető anélkül jut hozzá minden szükséges információhoz, hogy az útról levenné a szemét. Ez a megoldás jóval olcsóbb a fejlesztés és gyártás szempontjából, mint egy hagyományos head-up kijelző. A kormányoszlopra került az összes felhasználói felület, amelyet tárolózónák vesznek körül.