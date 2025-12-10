Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

autós hírfrancia autóegyterűCitroën

Hatüléses egyterű, amely kisebb a Vitaránál

A Citroën Elo tanulmányautó a helykihasználás mestere.

2025. 12. 10. 11:15
Forrás: Citroën
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kezdettől fogva elektromos járműveknek tervezett architektúrákra alapozva a Citroën manapság az utastereket praktikus, funkcionális és elérhető élettereknek tervezi át. Ez az ambíció testesül meg a 4,1 méter hosszú Elóban is, a „guruló házikóban”, amely tele van ötletes megoldásokkal: kompakt külseje tágas, variálható belső teret rejt. A négy oldalsó ajtó ellentétes irányban nyílik, a B-oszlop hiányzik, így 1,92 méter széles bejárat nyílik az utastérbe. A padló teljesen sík, így az utastérben könnyű a mozgás, függetlenül attól, hogy éppen melyik üléskonfigurációt használjuk.

Citroën Elo Concept
A koncepcióautó száz százalékban elektromos platformra épült, amelyben a motor a hátsó tengelyre került. Forrás: Citroën

Ami meglepő, hogy a vezető ülése középen, elöl kap helyet, ami újfajta kilátást és élményt nyújt a 180°-os szélvédővel és a modern, ötletes kezelőfelülettel, miközben a hátsó utasoknak óriási tér áll a rendelkezésére. Ez a választás emellett a járművön belüli mozgást és a tér jobb kihasználását is lehetővé teszi, mivel a jármű belső magassága 1,7 méter, könnyű a be- és kiszállás, valamint a mozgás az utastérben. A kormányoszlop a lehető legelőbbre került, s ez is extra teret szabadít fel. A vezetőülés elfordítható a társalgási vagy munkavégzési pozíció érdekében, és dedikált asztalkával is rendelkezik. 

Citroën Elo Concept
A Goodyear aszfalton kívüli használatra is alkalmas abroncsokat fejlesztett az Elóhoz. Forrás: Citroën

Három, egymással azonos szélességű és ledönthető háttámlájú ülés található a második üléssorban. A három hátsó ülés kiszerelhető, és átalakítva akár karosszékként is használhatók – például szabadtéri extra ülésként. A második sor oldalsó ülései alatt két további ülés van elrejtve, amelyek egyszerű mozdulattal előhúzhatók: ilyenkor a vezetőülés mellett, de kissé hátrébb állnak az utastér két oldalán, a csomagtér mérete ebben a hatszemélyes konfigurációban sem csökken. 

Citroën Elo Concept
Az ülések inkább kempingszékekre hasonlítanak. Forrás: Citroën

Hagyományos műszerfal nincs, a lapos képernyők információi átlátszó felületre tükröződnek, amely reflektív filmréteggel van bevonva – így a színes információk lebegő hatást keltenek a szélvédő teljes szélességében. A vezető anélkül jut hozzá minden szükséges információhoz, hogy az útról levenné a szemét. Ez a megoldás jóval olcsóbb a fejlesztés és gyártás szempontjából, mint egy hagyományos head-up kijelző. A kormányoszlopra került az összes felhasználói felület, amelyet tárolózónák vesznek körül. 

Citroën Elo Concept
Az egyküllős kormány a DS-re utal, és jelentősen növeli a műszerfal leolvashatóságát. Forrás: Citroën

A Decathlon tervezőcsapata a sport- és szabadtéri tevékenységekben szerzett szakértelmét adta a projekthez, s ez új funkciók elképzelését és innovatív anyagok használatát tette lehetővé. Például a kabin falaiban háromdimenziós tárolórekeszek jelentek meg a sportruházatok stílusában.

Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
Citroën Elo Concept
1/17 Citroën Elo Concept


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu