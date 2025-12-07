Fillérekért árulják Psota Irén egykori autóját

A Feol.hu találta meg a konkrét hirdetést, amely szerint Psota Irén 1994. április 26-án vette át újonnan az autót, és egy évvel később már el is adta. Harminc évig a második tulajdonosánál volt a miniautó, és ezalatt valós 99 ezer kilométert tettek bele, amit azért fontos kiemelni, mert az analóg számláló csupán öt számjegyű, így hamarosan átfordul majd nullára.

Fotó: Hasznaltauto.hu

A többi használt Suzuki Maruti 800-hoz képest nincs túlárazva a különleges autó. Jelenleg ez a második legolcsóbb a kínálatban:

219 ezer forintért árulják friss műszakival,

amit magyarázhat az is, hogy egyrészt nem éppen ez a legkeresettebb használt autó még az oldtimerek körében sem, másrészt a kínálat teteje is ötszázezer forint körüli áron mozog.

Az indiai–japán koprodukcióban készült Suzuki Maruti 800 (vagy Maruti 800) típussal vált elérhetővé tömegek számára az autózás elsősorban Indiában, de Pakisztánban is rengeteget adtak el belőle. 1983-ban mutatták be, és hat évvel később, 1989-ben a Merkúr is forgalmazta Magyarországon a szocialista autók mellett. Megbízhatósága és kis fogyasztása miatt hamar népszerűvé vált nálunk is.