Különleges biztonsági övvel érkezik a Skoda kőkemény rendőrautója

Aligha szolgál részletes magyarázatra, miért van több mint fél évszázados hagyománya a cseh rendőrségnél a Skoda szolgálati autóknak, melyekből a legújabb beszerzést a 353 egységből álló, járőri és közlekedésrendészeti feladatokra szánt Kodiaq II. flotta jelenti. Ezek az ötüléses SUV-ok a hétszemélyes kivitelek erősített fékrendszerét és felfüggesztését kapják meg, egyedi hangolású adaptív gátlókkal (DCC) kiegészítve. Mindegyik rendőrautóba az RS sportmodell kétliteres, 265 lóerős turbós benzinmotorját szerelik be, 4×4-hajtással és DSG váltóval kombinálva.

Fotó: Škoda Auto

Így meglehetősen fürge a hatósági SUV, amely acélkerekes elődjeivel ellentétben a jobb fékhűtés érdekében erősített alufelniken gördül, és természetesen megkapja az összes bevált rendőrségi felszerelést, sőt néhány új érdekességet is felvonultat. Ezek egyike a hangzatos „kém” mód, ami a régen kézenfekvő, de a mai kocsiknál nem kivitelezhető lekapcsolt fényszórós és LED-menetfényes lopakodást jelenti. Látványos felszerelés az első lökhárítóra szerelt masszív tolórács, ezt a bűnözők autójának – amerikai filmekből ismerős – kiforgatására, vagyis PIT-manőverre lehet használni.

Fotó: Škoda Auto

Rádió, szirénavezérlő és sok más pluszfunkció jelent meg a műszerfalon, a belső visszapillantó fölé pedig egy kiegészítő utastérfigyelő tükör került. Még érdekesebb a jobb hátsó ülésnél a biztonsági öv kialakítása, ami a rendőrök és a mérnökök közös találmánya. Itt az öv középről indul, használaton kívül az első ülés fejtámlájához rögzíthető, amikor pedig utasa akad a Kodiaq-nak, az ajtó felüli oldalon lévő csathoz köthető be. Ennek célja, hogy bekötésnél a rendőrnek ne kelljen áthajolnia a megbilincselve is potenciális veszélyt jelentő őrizetbe vett személy fölött – egy igazi „simply clever” megoldás.