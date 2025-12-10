Rendkívüli

Gulyás Gergely: Semmilyen nyomásra nem fogadunk be migránsokat – Kövesse nálunk élőben! + videó

rendőrautóCsehországSkoda KodiaqSUV

Különleges biztonsági övvel érkezik a Skoda kőkemény rendőrautója

Sok lóerő, tolórács a PIT-manőverekhez, „kém üzemmód”: a rendőrségi Kodiaq-flotta meg is kezdte szolgálatát Csehországban.

2025. 12. 10. 8:21
Fotó: Škoda Auto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aligha szolgál részletes magyarázatra, miért van több mint fél évszázados hagyománya a cseh rendőrségnél a Skoda szolgálati autóknak, melyekből a legújabb beszerzést a 353 egységből álló, járőri és közlekedésrendészeti feladatokra szánt Kodiaq II. flotta jelenti. Ezek az ötüléses SUV-ok a hétszemélyes kivitelek erősített fékrendszerét és felfüggesztését kapják meg, egyedi hangolású adaptív gátlókkal (DCC) kiegészítve. Mindegyik rendőrautóba az RS sportmodell kétliteres, 265 lóerős turbós benzinmotorját szerelik be, 4×4-hajtással és DSG váltóval kombinálva. 

Fotó: Škoda Auto

Így meglehetősen fürge a hatósági SUV, amely acélkerekes elődjeivel ellentétben a jobb fékhűtés érdekében erősített alufelniken gördül, és természetesen megkapja az összes bevált rendőrségi felszerelést, sőt néhány új érdekességet is felvonultat. Ezek egyike a hangzatos „kém” mód, ami a régen kézenfekvő, de a mai kocsiknál nem kivitelezhető lekapcsolt fényszórós és LED-menetfényes lopakodást jelenti. Látványos felszerelés az első lökhárítóra szerelt masszív tolórács, ezt a bűnözők autójának – amerikai filmekből ismerős – kiforgatására, vagyis PIT-manőverre lehet használni.

Fotó: Škoda Auto

Rádió, szirénavezérlő és sok más pluszfunkció jelent meg a műszerfalon, a belső visszapillantó fölé pedig egy kiegészítő utastérfigyelő tükör került. Még érdekesebb a jobb hátsó ülésnél a biztonsági öv kialakítása, ami a rendőrök és a mérnökök közös találmánya. Itt az öv középről indul, használaton kívül az első ülés fejtámlájához rögzíthető, amikor pedig utasa akad a Kodiaq-nak, az ajtó felüli oldalon lévő csathoz köthető be. Ennek célja, hogy bekötésnél a rendőrnek ne kelljen áthajolnia a megbilincselve is potenciális veszélyt jelentő őrizetbe vett személy fölött – egy igazi „simply clever” megoldás.

Fotó: Škoda Auto


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu