Akár 14 ezer forintot is bukhatnak a figyelmetlen autósok az új autópálya-matrica miatt

Az Autópályamatrica.hu szakportál statisztikái alapján rengetegen vesznek külön-külön vármegyei matricákat, miközben kettő lényegében ugyanannyiba kerül, mint egy M1 matrica, három vásárlása esetén több mint hatezer forintos a ráfizetés, négynél pedig már 14 ezer forint a veszteség. Nem ez az egyetlen újdonság, amit nem ismernek: sok autós arról sem tud, hogy

a 61 700 forintba kerülő, éves országos matrica már részletfizetéssel is elérhető.

Hiába vezették be 2026-ban a rendkívül kedvezményes, az M1 teljes szakaszára féláron megvehető matricát, az autósok jelentős hányada nem ismeri vagy nem érti az új típust – derül ki a portál statisztikáiból. Idén sok változás történt az autópályák használatában, ezért nem szabad megszokásból vásárolni.

Forrás:Facebook/MK Útdíj

Az M1-es tavaly ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron)

mindössze 15 ezer forint az új típusú matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát.

Azonban az Autópályamatrica.hu adataiból jól látszik, hogy az M1 regionális elnevezés sokaknak nem egyértelmű: a vásárlók mintegy tíz százaléka az érintett négy vármegye közül legalább kettőre vásárolt matricát, de országos szinten több százan vannak olyanok is, akik külön-külön mindegyik vármegyére megvették. Ők 14 ezer forinttal jártak rosszabbul, akik pedig három vármegyére vásároltak, több mint hatezer forintot buktak. Két vármegyei matrica választása esetén nincs veszteség, de plusz 310 forintért már négy vármegye fizetős útjait használhatná az autós.

Eközben az is egyértelmű tendencia, hogy a december eleji elővásárlás kezdete óta mind többen vásárolják az M1 regionális matricát, vagyis még a tévesztésekkel együtt is egyre sikeresebbé válik az új típus; az összes eladáson belül a decemberi kilenc százalékról januárra már 14 százalékra emelkedett az eladások aránya. Szakembereink szerint január végéig – ameddig a 2025-ös éves matricák érvényesek – ez az arány még tovább nő.