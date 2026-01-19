Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel Ukrajnának adná a magyarok pénzét + videó

Akár 14 ezer forintot is bukhatnak a figyelmetlen autósok az új autópálya-matrica miatt

Az autósok jelentős hányada továbbra sincs tisztában azzal, hogy az újonnan bevezetett M1 matrica mind a négy érintett vármegye fizetős útjaira érvényes.

2026. 01. 19. 12:04
Forrás: MK Útdíj/Facebook
Az Autópályamatrica.hu szakportál statisztikái alapján rengetegen vesznek külön-külön vármegyei matricákat, miközben kettő lényegében ugyanannyiba kerül, mint egy M1 matrica, három vásárlása esetén több mint hatezer forintos a ráfizetés, négynél pedig már 14 ezer forint a veszteség. Nem ez az egyetlen újdonság, amit nem ismernek: sok autós arról sem tud, hogy 

a 61 700 forintba kerülő, éves országos matrica már részletfizetéssel is elérhető.

Hiába vezették be 2026-ban a rendkívül kedvezményes, az M1 teljes szakaszára féláron megvehető matricát, az autósok jelentős hányada nem ismeri vagy nem érti az új típust – derül ki a portál statisztikáiból. Idén sok változás történt az autópályák használatában, ezért nem szabad megszokásból vásárolni.

Forrás:Facebook/MK Útdíj

Az M1-es tavaly ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) 

mindössze 15 ezer forint az új típusú matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát.

Azonban az Autópályamatrica.hu adataiból jól látszik, hogy az M1 regionális elnevezés sokaknak nem egyértelmű: a vásárlók mintegy tíz százaléka az érintett négy vármegye közül legalább kettőre vásárolt matricát, de országos szinten több százan vannak olyanok is, akik külön-külön mindegyik vármegyére megvették. Ők 14 ezer forinttal jártak rosszabbul, akik pedig három vármegyére vásároltak, több mint hatezer forintot buktak. Két vármegyei matrica választása esetén nincs veszteség, de plusz 310 forintért már négy vármegye fizetős útjait használhatná az autós.

Eközben az is egyértelmű tendencia, hogy a december eleji elővásárlás kezdete óta mind többen vásárolják az M1 regionális matricát, vagyis még a tévesztésekkel együtt is egyre sikeresebbé válik az új típus; az összes eladáson belül a decemberi kilenc százalékról januárra már 14 százalékra emelkedett az eladások aránya. Szakembereink szerint január végéig – ameddig a 2025-ös éves matricák érvényesek – ez az arány még tovább nő.

autópálya matrica
Az M1 matrica érvényessége csomópontokig jelölve. Forrás: MK Útdíj

Emellett rengeteg megkeresés érkezik az Autópályamatrica.hu ügyfélszolgálatára. Ezekből kiderül, hogy sokan még az eredeti bejelentés alapján azt hiszik: lakóhelyhez vagy más feltételhez kötött az M1 regionális matrica, pedig az a négy vármegye valamennyi fizetős útján használható. Azaz az M0, az M1, az M15, az M19, az M85, az M2, az M51 és az M31 teljes hosszában, továbbá részlegesen az alábbi felsorolás szerint:

  • M3: Budapest, Szentmihályi út csomóponttól Hatvan csomópontig,
  • M4: Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér csomóponttól Jászberény/Szolnok észak csomópontig,
  • M44: Kecskemét észak/Lajosmizse csomóponttól Szentkirály csomópontig,
  • M5: Budapest, Szentlőrinci út csomóponttól Lajosmizse csomópontig,
  • M6: Budapest, Barackos út csomóponttól Paks észak csomópontig,
  • M7: Budapest városhatár csomóponttól Balatonvilágos csomópontig,
  • M86: Csorna észak csomóponttól Répcelak csomópontig.

Nagyon sok kérdés érkezik arról, hogy az M0-ra érvényes-e az M1 regionális matrica (igen), egy-egy konkrét útszakasz esetében (például Budapest és Kecskemét között) lehet-e ezt a típust venni, illetve hogy melyik csomópontig érvényes. A szakemberek azt javasolják a bizonytalanoknak, hogy használják a matricakalkulátorokat, amelyek segítenek kiszámolni, melyik heti, havi vagy éves matrica éri meg a legjobban, de térkép is segít a tájékozódásban.

A szakportál korábbi kutatásaiból kiderült: sokkal többen vásárolnának éves országos matricát (61 700 forint), ha azt nem egy összegben kellene kifizetni; ez visszatérő igény az autósok részéről. Idén végre elérhetővé vált a részletfizetési lehetőség, de sokan erről sem tudnak.

2026 más újdonságokat is hozott: három újabb útszakasz lett fizetős,

Pest, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében; az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak–Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug–Tiszakürt csomópontig. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024 februárjában lezárt szakaszát tavaly december 30-án adták át a forgalomnak; kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.

Idén is lehetőség van arra, hogy bizonyos járműtípusok és helyzetek esetében mentesítést vagy kedvezményt vegyünk igénybe. Részleges díjmentességre jogosultak lehetnek a mozgáskorlátozottak és a nagycsaládosok: ők D2-es díjkategóriájú autópálya-matrica helyett D1-es díjkategóriába tartozó matricát vásárolhatnak, ha ezt előzőleg kérvényezték.

 

