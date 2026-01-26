autós hírLengyelországbalesetvasúti átjáró

Egy öreg Ford Focus miatt elszabadult a pokol a vasúti átjáróban

Két intercity vonat ütközött az autónak Lengyelországban, de csodával határos módon senki sem sérült meg.

2026. 01. 26. 12:25
Fotó: OSP Blonie
Döbbenetes baleset történt vasárnap Lengyelországban, a Varsó központú Mazóviai vajdaságban – adták hírül a lengyel híroldalak. A 12 ezer fős Blonie városának vasúti átjáróban egy régi Ford Focus Combi lerobbant a síneken, és a vezetője nem tudta egyedül eltolni. Először a Zamoyski intercity ütközött az autónak, és átlökte a szemközti sínpárra, egyenesen a Varsó–Berlin IC vonat elé, mely a hosszan maga előtt tolta, eközben pedig a roncs ki is gyulladt. 

Fotó: OSP Blonie

Nem csak a Ford égett ki a hatalmas tűzben, hanem az egyik villanymozdony vezetőállása is, a lángokat az elsőként helyszínre érkező Blonie Önkéntes Tűzoltó Egyesület (OSP) tagjai kezdték el oltani. Összesen 600 utast kellett evakuálni a két szerelvényből, és összeomlott a régió vasúti közlekedése, de az eddigi információk alapján csodával határos módon nem történt személysérülés: mindkét mozdony vezetője jól van, és a Ford sofőrje is időben félre tudott ugrani.

Fotó: OSP Blonie


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

