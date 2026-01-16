Már közel 670 ezer éves e-matricát vásároltak az autósok

Az éves országos és vármegyei e-matricák értékesítésében az év eleje, különösen január a legerősebb időszak, mivel ezek a jogosultságok 13 hónapig érvényesek, de már decemberében is sokan éltek az előértékesítés lehetőségével: három hét alatt csaknem 160 ezer éves e-matrica kelt el, ebből mintegy 63 ezer országos és több mint 96 ezer vármegyei.

Január 15-ig pedig közel 670 ezer éves e-matricát vásároltak az autósok, ebből mintegy 200 ezer volt országos, több mint 467 ezer pedig vármegyei matrica.

Egyre többen terveznek előre: míg a 2023-as évre közel 3,3 millió, 2024-re mintegy 3,6 millió, 2025-re pedig közel 3,7 millió darab éves úthasználati jogosultságot vásároltak, ez utóbbiból 714 ezer volt éves országos bérlet.

A Magyar Közút felhívta az autósok figyelmét arra, hogy a 2025-ös éves matricák érvényessége január 31-én éjfélkor lejár, ezért érdemes még előtte megvásárolni az idei évre érvényes jogosultságot. A társaság az e-matricák megvételéhez a nemzetiutdij.hu oldalt ajánlja, ahol regisztrációval több adminisztratív előny is igénybe vehető, igy például az ellenőrzőszelvényt nem szükséges három évig megőrizni, ami későbbi ügyintézéseknél hasznos lehet.

Az M1 regionális matrica térképe, rajta az első és utolsó csomópontok, amik ezzel használhatók

Fotó: Tamás Piszák / MK Útdíj

Az idei év újdonsága az M1 regionális e-matrica, amely két vármegye matrica áráért négy vármegyére érvényes.

Az M1 regionális e-matricát bárki megvásárolhatja, nem csak az érintett vármegyékben élők. Ez a matricatípus Fejér, a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom és a Pest vármegyére érvényes matricák területi hatályát foglalja magába. Tehát az adott vármegyékben minden fizetős útra érvényes, nem csak az M1-es autópályára.