Már öntöltő hibridként is megvásárolható a magyarok egyik kedvenc kínai autója

Megérkezett az Omoda 5 legkisebb fogyasztású változata, az SHS-H.

2026. 01. 21. 12:07
Omoda 5
Forrás: Omoda
A külső töltést nem igénylő öntöltő hibrid érkezésével a 2024. októberében bevezetett Omoda 5 palettája teljessé válik, így a belső égésű és a tisztán elektromos modellváltozat mellett már hibrid hajtással is választható a Chery által fejlesztett kompakt SUV. A három változat között külsőre szinte semmi különbség nincs, árban a hibrid a kettő között található: a benzinesnél kétmillióval drágább, az elektromosnál egymillióval olcsóbb. Eleinte csak a legmagasabb, Premium felszereltségi szinttel vásárolható meg Magyarországon a hibrid, a bevezető ára 11 990 000 forint.

Omoda 5
Fotó: Omoda

Az öntöltő Omoda 5 a SHS plug-in hibrid rendszer külső töltést nem igénylő SHS-S (Super Hybrid System – Hybrid) változatával érkezik. A 4,24 méter hosszú kínai hibrid crossover orrában egy 1,5 literes, turbófeltöltésű benzinmotor dolgozik, amelynek egy villanymotor segít be a hajtásba, a két erőforrás összehangolt működéséről pedig egy kifejezetten hibrid hajtáslánchoz fejlesztett speciális automata váltó gondoskodik. 

A rendszer csúcsteljesítménye 224 lóerő, 

a kocsi gyorsulása 0-100 km/h-ra 7,9 másodperc.

Omoda 5
Fotó: Omoda

A WLTP-ciklus szerinti 

átlagfogyasztás csak 5,3 liter, 

ami 56 százalékkal kisebb a sima benzines étvágyánál. Hagyományos párhuzamos hibridként működik a hajtáslánc, azaz a benzinmotor nemcsak az akkumulátor töltését végezi, de önállóan, közvetlenül is hajthatja az első kerekeket, akárcsak a villanymotor.

Omoda 5
Fotó: Omoda

A legnépszerűbb kínai modellek közé tartozó Omoda 5-ből 2025-ben 1124 darabot helyeztek forgalomba Magyarországon, az új hibrid változat még egy lökést adhat az értékesítésnek.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
