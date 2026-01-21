Már öntöltő hibridként is megvásárolható a magyarok egyik kedvenc kínai autója

A külső töltést nem igénylő öntöltő hibrid érkezésével a 2024. októberében bevezetett Omoda 5 palettája teljessé válik, így a belső égésű és a tisztán elektromos modellváltozat mellett már hibrid hajtással is választható a Chery által fejlesztett kompakt SUV. A három változat között külsőre szinte semmi különbség nincs, árban a hibrid a kettő között található: a benzinesnél kétmillióval drágább, az elektromosnál egymillióval olcsóbb. Eleinte csak a legmagasabb, Premium felszereltségi szinttel vásárolható meg Magyarországon a hibrid, a bevezető ára 11 990 000 forint.

Fotó: Omoda

Az öntöltő Omoda 5 a SHS plug-in hibrid rendszer külső töltést nem igénylő SHS-S (Super Hybrid System – Hybrid) változatával érkezik. A 4,24 méter hosszú kínai hibrid crossover orrában egy 1,5 literes, turbófeltöltésű benzinmotor dolgozik, amelynek egy villanymotor segít be a hajtásba, a két erőforrás összehangolt működéséről pedig egy kifejezetten hibrid hajtáslánchoz fejlesztett speciális automata váltó gondoskodik.

Fotó: Omoda

ami 56 százalékkal kisebb a sima benzines étvágyánál. Hagyományos párhuzamos hibridként működik a hajtáslánc, azaz a benzinmotor nemcsak az akkumulátor töltését végezi, de önállóan, közvetlenül is hajthatja az első kerekeket, akárcsak a villanymotor.

Fotó: Omoda

A legnépszerűbb kínai modellek közé tartozó Omoda 5-ből 2025-ben 1124 darabot helyeztek forgalomba Magyarországon, az új hibrid változat még egy lökést adhat az értékesítésnek.