Nem hittek a szemüknek a magyar rendőrök, amikor meglátták a kamikaze teslást

Ugye, te sem szeretnél találkozni egy megcsúszott, irányíthatatlanul száguldó fémtömeggel? – tették fel a költői kérdést a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség munkatársai, amikor megosztották egy múlt heti extrém gyorshajtás fotóját. Annak ellenére, hogy egy híd közelében lévő, tehát megfagyásra különösen hajlamos útszakaszon járt a kihívásokkal teli hóhelyzet idején a Tesla Model Y vezetője, a megengedett 60 km/h helyett 125 km/h-val száguldott.

Ez a gyorshajtás 140 ezer forintos közigazgatási bírságot jelent az autó tulajdonosának vagy üzembentartójának,

ugyanakkor egy karambol nagyságrendekkel jelentősebb anyagi kárral járhatott volna, nem is beszélve a személysérülés kockázatáról. Ne feledjük, hiába az összkerékhajtás és a villanymotorok nagy teljesítménye, fékezésnél és kanyarodásnál a fejlett vezetéssegítő rendszerek sem tudnak csodát tenni. Különös veszélyeket tartogatott az elmúlt napok ónos esője: ilyenkor egy 60-as korlátozású szakaszon akár 50-nel haladva is elkövethető a relatív gyorshajtás.