Brutális autószörnyet készítettek a Suzuki Swiftből

Középmotoros, összkerékhajtású, kizárólag versenypályára szánt modellként támadt fel a kedvelt kisautó előző generációja.

2026. 02. 17. 18:28
A japán autógyártó nemrég búcsút intett egyetlen hot hatch modelljének a Swift Sport Final Editionnel, és ezzel egy korszak véget ért a könnyű és gyors Suzukik rajongói számára, mivel a Swift jelenlegi generációjából már nem létezik sportváltozat. A japán Monster Sport tuningcég azonban folytatni akarta a hagyományt, és ezért elkészítette a kizárólag versenypályára szánt Super Swiftet.

Forrás: Monster Sport

Szénszálas karosszéria, drámaian kiszélesedő kerékívek, hangsúlyos oldalsó szoknyák és a maximális leszorítóerőt biztosító, magas hátsó szárny – ezek a kiegészítők bizony nem lehetnek ismerősek a mezei 1,2-es Swiftekről. A súlycsökkentés érdekében a fényszórók és a hátsó lámpák eltűntek, az első lökhárítóban pedig egy túlméretezett nyílás található, amely inkább egy tátongó szájra, mint hűtőrácsra hasonlít. A különleges Swift piros-ezüst versenyfényezéssel is rendelkezik, hasonlóan a Monster Sport anyamárkájának, a Tajimának a Pikes Peak versenyautóihoz.

Belül az utasteret teljesen lecsupaszították. Az elrendezés tisztán funkcionális, 

egyetlen, középen elhelyezett ülés található bent

egy bukókerettel, kormánykerékkel és egy kis digitális műszerfallal. Persze a vizuális hasonlóságok ellenére ez az egyedi építés valójában nem egy Swift, hanem csak egy csővázas versenyautó, amelyre egy Swiftre hasonlító műanyag héjat húztak.

 

A hajtásról egy erősen módosított 1,9 literes turbómotor gondoskodik, amely az ülés mögött, középen található. 

400 lóerőt és 500 Nm-t ad le az erősen felhúzott négyhengeres,

a hatalmas erő négy keréken keresztül jut le az aszfaltra. De a Super Swift még így is mindössze 785 kilót nyom, tehát a súly-lóerő aránya kimagaslóan jó, a százra gyorsulása csak mintegy három másodpercig tarthat. 

 

