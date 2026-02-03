Betiltják a divatos, süllyesztett autókilincseket a világ legnagyobb újautó-piacán

Kína 2027. január 1-jétől betiltja a rejtett, elektronikus működtetésű autókilincsek alkalmazását a személygépkocsiknál – derült ki a kínai ipari és informatikai minisztérium által hétfőn közzétett szabályozásból. Az új előírások szerint minden autóajtón kötelező lesz a mechanikus vésznyitó funkcióval ellátott kilincs alkalmazása, a csomagtérajtó kivételével.

Biztonsági aggályokkal indokolták a döntést,

miután több halálos kimenetelű baleset során az elektronikus ajtónyitó rendszerek egyes jelentések szerint nem működtek, és az utasok a járművekben rekedtek. Ez pedig egy kigyulladt autóban – főleg, ha az elektromos hajtású és nagy akkumulátoros – halálos veszélyt jelent.

Még tavaly szeptemberben bocsátotta társadalmi egyeztetésre a szabályozástervezetet a minisztérium, és már meg is született a döntés a tiltásról. „A cél az autókilincsek biztonsági teljesítményének javítása, Kína általános járműbiztonságának folyamatos javítása, a passzív biztonsági technológiák fejlesztésének támogatása és az emberek életének védelme” – közölte tavaly a minisztérium. Azoknál a modelleknél, amelyek már megkapták a hatósági engedélyt, a gyártók 2029. január 1-jéig kapnak haladékot a kilincsek módosítására.

Tesla Model Y. Forrás: Tesla

Az új szabályozás többek között a Tesla Model 3 és Model Y, a BMW iX3, valamint számos kínai gyártó modelljeit is érintheti, amelyeknél behúzható vagy nyomásra működő kilincseket alkalmaznak. Szakértők szerint

a kínai döntés globális hatással járhat, más régiók szabályozói is követhetik a példát,

az áttervezés és utólagos módosítás azonban jelentős költségeket róhat az autógyártókra.

Az utóbbi időben azért terjedtek el a karosszéria síkjából kipattanó, rejtett kilincsek, mert ezekkel hatásosan lehetett csökkenteni a karosszéria légellenállását, ami főleg a villanyautók esetében rendkívül fontos a minél nagyobb hatótáv szempontjából. Általában ezeket a kilincseket villanymotor tolja ki az ajtó síkjából, amikor közel megy a kulccsal a tulajdonos. Belül többnyire egy gomb megnyomása oldja az ajtók elektromos reteszelését, de vannak olyan típusok, ahol mechanikus nyitásra is lehetőség van.