Németország a kínai elektromosautó-ipar perifériáján

Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország tudatosan olyan munkaalapú gazdaságstratégiát épített fel, amely a válságállóságra, a diverzifikációra, valamint – a hazai kkv-szektor megerősítése mellett – az export- és beruházásösztönzésre támaszkodva stabil találkozási ponttá tette hazánkat a globális termelési láncokban. A világgazdaság azonban átalakul. Az elektromosautózás globális térképe az elmúlt években látványosan átrajzolódott.

Míg sokáig az volt az uralkodó narratíva, hogy az Egyesült Államok, Európa és Kína nagyjából együtt halad előre az e-mobilitás útján, mára egyértelmű és egyre szembeötlőbb törésvonalak rajzolódtak ki. Az elektromos átállás súlypontja Kínában és Európában van, miközben az USA-ban az EV-piac gyakorlatilag megfeneklett:

decemberben a teljesen elektromos autók eladásai a főbb európai piacokon nagyjából 50 százalékkal nőttek éves alapon, miközben az Egyesült Államokban az adójóváírás megszűnése után több mint 30 százalékos zuhanás következett be. Az Európai Unió egészében is egyértelmű az irány: az elektromosautó-eladások 2025-ben 30 százalékkal bővültek, az újautó-piacon pedig látványos szerkezeti átalakulás zajlik. 2025 végére a benzines modellek részesedése az EU-ban már 22 százalék közelébe zsugorodott, a dízeleké 7 százalék körülire esett vissza, miközben a teljesen elektromos autók aránya megközelítette a 23 százalékot, a hibrid és plug-in hibrid hajtású autók részesedése pedig stabilan emelkedett. Ezek a számok már nem átmeneti kilengések, hanem egy átható technológiai váltás lenyomatai. Az elektromosautózás Európában tehát rendszerszinten erősödik – azonban sajnálatos módon egyre kevésbé európai irányítással és az európai érdekek mentén.

Bár a gyorsan bővülő európai elektromos piac első ránézésre sikertörténetnek tűnik, valójában egy mélyebb európai iparpolitikai kudarcsorozat tűnik elő. A kereslet növekedéséből ugyanis egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a kínai márkák.

Ma már a kínaiak a teljes európai újautó-piac mintegy 9 százalékát adják, a tisztán elektromos szegmensben pedig 14 százalék körüli a részesedésük. 2025 decemberében az új BEV-ek piacán 14,3 százalékos, a teljes újautó-piacon pedig 9,2 százalékos részesedést értek el, miközben az eladási volumenük tovább gyorsul.

Mindez annak ellenére történik, hogy az Európai Unió kifejezetten a kínai elektromos autók ellen vezetett be szigorúbb védelmi intézkedéseket, amelyek láthatóan hatástalannak bizonyulnak. A 2024 őszétől érvényes gyártóspecifikus vámok a BYD, a SAIC vagy a Geely modelljeit is sújtják, mégsem fékezik érdemben a terjeszkedésüket. Épp ellenkezőleg: a megemelt vámok után is a BYD és a SAIC eladásai növekedtek a legdinamikusabban az EU-ban, miközben a piaci részesedésük növekedése is a TOP3 autógyártó között szerepelt 2025-ben. A piac tehát nem összezsugorodik, hanem átrendeződik, és az átrendeződés nyertesei pedig egyre inkább épp a kínai szereplők.