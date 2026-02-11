Ez az elérhető kínai autó úgy gyorsul, mint egy BMW M3

A világ vezető villanyautó-gyártója, a BYD bemutatta az Atto 3 Evót, a márka első – de mindössze három éve bemutatott – európai modelljének alaposan felfrissített változatát. A tisztán elektromos hajtású, 4,45 méter hosszú SUV

jóval erősebb a réginél, nagyobb az akkumulátora, megnőtt a hatótávolsága és a feltöltése is gyorsabb.

Új platform, hátsó- vagy összkerékhajtással

Forrás: BYD

Az Atto 3 Evo a BYD már saját fejlesztésű e-Platform 3.0 elnevezésű padlólemez Evo változatára épül, amely már nyolcszáz voltos elektromos architektúrát jelent. A frissítés előtti modell kizárólag elsőkerék-hajtással készült, az Evo azonban

hátsó- vagy összkerékhajtással választható,

miközben a korábbi négylengőkaros hátsó felfüggesztést egy még igényesebb, oldalankénti ötlengőkaros váltotta le mindkét változatban.

Kétféle Atto 3 Evo választható, mindkettőhöz egyféle lítium-vasfoszfát akkumulátor társítható, a korábbinál nagyobb, 74,8 kWh-s kapacitással és 220 kW-os gyorstöltő (DC) teljesítménnyel. Utóbbi kétszerese a réginek. Mindkét változat akár 25 perc alatt tízről nyolcvan százalékra tölthető.

Forrás: BYD

Régen 204 lóerős volt az Atto 3, ehhez képest most már a hátsókerék-hajtású alapmodellt (Design) is egy 313 lóerős, 380 Nm forgatónyomaték leadására képes villanymotor mozgatja. Ez a változat is 5,5 szekundum alatt gyorsul álló helyzetből száz km/h-ra, miközben a WLTP vegyes ciklus szerinti hatótávolsága eléri az 510 km-t.

Az összkerékhajtású Excellence-ben elöl is dolgozik egy villanymotor. Így

a rendszerteljesítmény 449 lóerő, a nyomatéki csúcs pedig 560 Nm.

A nulla–száz km-h-s gyorsulás szintideje mindössze 3,9 ,másodperc, ami megegyezik a BMW M3 Competition idejével. Az összkerékhajtású változat vegyes WLTP ciklus szerinti hatótávolsága 470 km. Mindkét változata 1500 kg tömegű fékezett utánfutó vontatására alkalmas a korábbi 750 kg helyett. A külső elektromos eszközök működtetésére képes V2L-rendszer kimeneti csúcsteljesítménye több mint három kW.

151 literrel nőtt a csomagszállító kapacitás

Forrás: BYD

Az Atto 3 Evo külső méretei megegyeznek a frissítés előtti Atto 3-aséval (hossz: 4455 mm, szélesség: 1875 mm, magasság 1615 mm). A külső csak visszafogottan változott: mások a lökhárítók, újak a 18 colos könnyűfém keréktárcsák, a korábbiaknál keskenyebb műanyag oldalelemek révén letisztultabb az oldalnézet és hangsúlyosabb a hátsó légterelő a tető élén.