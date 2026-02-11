Ez az elérhető kínai autó úgy gyorsul, mint egy BMW M3

Rendkívüli

Négy másodpercen belül éri el a száz km/h-t álló helyzetből az új BYD Atto 3 Evo csúcsváltozata.

2026. 02. 11. 9:54
Forrás: BYD
A világ vezető villanyautó-gyártója, a BYD bemutatta az Atto 3 Evót, a márka első – de mindössze három éve bemutatott – európai modelljének alaposan felfrissített változatát. A tisztán elektromos hajtású, 4,45 méter hosszú SUV 

jóval erősebb a réginél, nagyobb az akkumulátora, megnőtt a hatótávolsága és a feltöltése is gyorsabb.

 

Új platform, hátsó- vagy összkerékhajtással

BYD Atto 3 Evo
Forrás: BYD

Az Atto 3 Evo a BYD már saját fejlesztésű e-Platform 3.0 elnevezésű padlólemez Evo változatára épül, amely már nyolcszáz voltos elektromos architektúrát jelent. A frissítés előtti modell kizárólag elsőkerék-hajtással készült, az Evo azonban 

hátsó- vagy összkerékhajtással választható,

miközben a korábbi négylengőkaros hátsó felfüggesztést egy még igényesebb, oldalankénti ötlengőkaros váltotta le mindkét változatban.

Kétféle Atto 3 Evo választható, mindkettőhöz egyféle lítium-vasfoszfát akkumulátor társítható, a korábbinál nagyobb, 74,8 kWh-s kapacitással és 220 kW-os gyorstöltő (DC) teljesítménnyel. Utóbbi kétszerese a réginek. Mindkét változat akár 25 perc alatt tízről nyolcvan százalékra tölthető.

BYD Atto 3 Evo
Forrás: BYD

Régen 204 lóerős volt az Atto 3, ehhez képest most már a hátsókerék-hajtású alapmodellt (Design) is egy 313 lóerős, 380 Nm forgatónyomaték leadására képes villanymotor mozgatja. Ez a változat is 5,5 szekundum alatt gyorsul álló helyzetből száz km/h-ra, miközben a WLTP vegyes ciklus szerinti hatótávolsága eléri az 510 km-t.

Az összkerékhajtású Excellence-ben elöl is dolgozik egy villanymotor. Így 

a rendszerteljesítmény 449 lóerő, a nyomatéki csúcs pedig 560 Nm.

A nulla–száz km-h-s gyorsulás szintideje mindössze 3,9 ,másodperc, ami megegyezik a BMW M3 Competition idejével. Az összkerékhajtású változat vegyes WLTP ciklus szerinti hatótávolsága 470 km. Mindkét változata 1500 kg tömegű fékezett utánfutó vontatására alkalmas a korábbi 750 kg helyett. A külső elektromos eszközök működtetésére képes V2L-rendszer kimeneti csúcsteljesítménye több mint három kW.

 

151 literrel nőtt a csomagszállító kapacitás

BYD Atto 3 Evo
Forrás: BYD

Az Atto 3 Evo külső méretei megegyeznek a frissítés előtti Atto 3-aséval (hossz: 4455 mm, szélesség: 1875 mm, magasság 1615 mm). A külső csak visszafogottan változott: mások a lökhárítók, újak a 18 colos könnyűfém keréktárcsák, a korábbiaknál keskenyebb műanyag oldalelemek révén letisztultabb az oldalnézet és hangsúlyosabb a hátsó légterelő a tető élén.

A tengelytáv sem változott (2720 mm), ugyanakkor az új padlólemez révén a csomagtartó alapmérete ötven literrel nagyobb a korábbinál. A 490 literes tér a hátsó üléstámlák ledöntésével 1360 literig bővíthető. 

Fontos újdonság a 101 liter űrtartalmú első csomagtartó (frunk),

amely a fronthajtású elődmodellben még nem létezett.

BYD Atto 3 Evo
Forrás: BYD

Jótékonyan hat a belső térérzetre, hogy a menetirány-választó kapcsolója a középkonzolról a kormányoszlopra költözött. A vezető előtti, 8,8 col képátlójú kijelző új, az utastéri anyagok a korábbinál jobb minőségűek és a felszereltségi lista is új elemekkel (head-up kijelző és a hátsó ülésfűtés) bővült.

A 15,6 colos középkonzoli érintőképernyő már integrált Google funkciókat (Google Maps, Google Play Store, Google Assistant) kínál, mesterséges intelligenciával kiegészített hangvezérlő rendszere felhőalapú nyelvi modellre épül, így a természetes beszédhangon adott összetett utasítások értelmezésére is képes a nagyobb világnyelveken.

 

Gazdagabb felszereltség, tavaszi érkezés

BYD Atto 3 Evo
Forrás: BYD

A hátsókerék-hajtású Design modellek alapfelszereléshez tartozik a négy USB-C csatlakozó (2×60 W és 2×18 W teljesítménnyel), a beépített hűtővel felszerelt vezeték nélküli telefontöltő, az első-hátsó parkolóradar, a 360 fokos látószögű panorámakamera, a V2L-rendszer, a hőszivattyú, a 18 colos könnyűfém keréktárcsa készlet, az elektromos állítású és fűthető első ülések és az utastéri hangulatvilágítás is. A nagyobb teljesítmény és az összkerékhajtás mellett az Excellence modellek felszereltségi többlete a head-up kijelző, a hátsó ülések fűtése és az elektromosan elsötétíthető panoráma üvegtető.

A magyarországi kiszállítások tavasszal kezdődnek,

az áraktól később ad tájékoztatást a BYD. Az autóra hat év gyártói garancia érvényes, míg az akkumulátorra nyolc év vagy 250 ezer kilométeres garancia vonatkozik (legalább hetvenszázalékos kapacitásmegőrzés). 

 

