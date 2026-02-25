Ezek voltak a legnépszerűbb új autók az Európai Unióban januárban

újautó-piacautós hírEurópai Unió

Éves összevetésben 3,9 százalékkal, 799 ezer 625-re csökkent az új autók eladása – áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára fölkerült jelentésben.

2026. 02. 25. 15:47
Fotó: DPPI Forrás: Renault
Januárban 24,2 százalékkal, 154 230-ra nőtt az új, tisztán elektromos autók (BEV) regisztrálása januárban, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük 19,3 százalékra nőtt a tavaly januári 14,9 százalékról. A hibrid autók részesedése 34,9 százalékról 38,6 százalékra emelkedett. Eközben 

az elektrifikáció nélküli benzin- és dízelüzemű autók együttes piaci részesedése 30,1 százalékra esett vissza

 januárban a tavaly januári 39,5 százalékról.

Vegyesen alakult a januári eladás az EU négy piacán, amelyre az új elektromos autók együttes értékesítésének a 60 százaléka esik: Franciaországban 52,1 százalékkal nőtt, Németország 23,8 százalékkal emelkedett, miközben Belgiumban 11,5 százalékkal csökkent, Hollandiában 35,4 százalékkal esett.

Június óta először csökkentek az eladások az EU-ban
Fotó: ACEA


Januárban a benzinüzemű autók regisztrációja 28,2 százalékkal csökkent, minden vezető piacon visszaesést jegyeztek föl. Franciaországban volt a legnagyobb csökkenés, 48,9 százalékkal, amelyet Németország követett 29,9 százalékos, Olaszország 25,5 százalékos, illetve Spanyolország 22,5 százalékos eséssel.

A hajtás szerinti megoszlás
Fotó: ACEA

A múlt hónapban 175 ezer 989 új benzinüzemű autót regisztráltak, amivel a piaci részesedésük 22 százalékra esett vissza a tavaly januári 29,5 százalékról. 

A dízel autók piacán is folytatódott a csökkenő tendencia,

a regisztrációk száma 22,3 százalékkal, 64 ezer 550-re csökkent, ezeknek az új autóknak a részaránya az EU teljes autópiacán 8,1 százalékra zsugorodott a tavaly januári 10 százalékról.

Gyártók sorrendje

Fotó: ACEA

A Volkswagen csoport (beleértve egyebek között a Skodát, Audit, Seatot, Porschét) eladásai az EU-ban 3,7 százalékkal csökkentek, miközben a Renault-é 16,7 százalékkal, a Stellantisé pedig 9,1 százalékkal nőttek. A német luxusautó-gyártó, a BMW Csoport januári értékesítése 3,3 százalékkal csökkent, míg fő riválisa, a Mercedes-Benzé 4 százalékkal nőtt. A dél-koreai Hyundai Csoport autóeladásai 14,7 százalékkal, a japán Toyota Csoporté 14,3 százalékkal, az amerikai Fordé pedig 5,3 százalékkal esett vissza. Az amerikai Tesla autóeladásai az Európai Unióban januárban 1,6 százalékkal, 7187-re csökkentek. Eközben a kínai BYD eladásai 175,3 százalékkal, 13 ezer 982-re emelkedett.

A legnépszerűbb modellek

Volkswagen T-Roc
Jól kezdett a VW T-Roc második nmzedéke
Fotó: Gulyás Péter

A Renault Clio (+12,2%) a hónapot a pole pozícióban zárta, a teljes mennyiség 50%-a Franciaországból, 20%-a pedig az új generációból származott. Ez a Clio ötödik győzelme az elmúlt 10 hónapban, ami azt mutatja, a Renaul jó döntést hozott, hogy nem hagyta ott a B-szegmenst a belső égésű motoros autóval. Mindössze 54 darabbal adtak el kevesebbet a Volkswagen T-Roc-ból (-5,8%), amely szintén modellváltáson ment keresztül. A Peugeot 208 (-13,8%) decemberben 13 helyet javított, és feljött a harmadik helyre, de a típus eladásainak 44%-át Franciaország adja. 

Dacia Sandero
A hónap vesztese a Dacia Sandero
Fotó: Dacia

A Volkswagen Golf (-18,2%) komoly eséssel zárt, de két hellyel előrelépett az előző hónaphoz képest (a negyedik helyre), januári eladásainak 45%-át Németországban érte el. Az új Fiat Grande Panda (-0,4%) az ötödik helyre ugrott fel, ami a legmagasabb Panda-helyezés 2021 októbere óta, amikor az egy mérettel kisebb elődmodell az ötödik helyen végzett. A Volkswagen Tiguan (-18,6%) a hatodik helyre csúszott vissza, de nála is nagyobbat bukott a 2025-ös teljes év első helyezettje, a Dacia Sandero (-44,7%), amely idén janauárban a 13. helyre zuhant.

Milyen volt a piac Magyarországon?

Az ACEA adatai szerint Magyarországon idén januárban az új akkumulátoros autókból 780-at értékesítettek, 38,3 százalékkal többet a tavaly januárinál. A benzinüzeműekből 29 százalékkal kevesebbet, 1682-öt, a dízelüzemű autókból 49,3 százalékkal kevesebbet, 669-et regisztráltak. A hálózatról is tölthető, plug-in hibrid (PHEV) autók eladása 105,8 százalékkal, 638-ra ugrott, míg a hibrid-elektromos (HEV) autóké 0,3 százalékkal, 4496-ra csökkent. Magyaroroszágon idén januárban összesen 8287 új autó adtak el, 9,2 százalékkal kevesebb mint egy éve.

 

