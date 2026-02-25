Ezek voltak a legnépszerűbb új autók az Európai Unióban januárban

Januárban 24,2 százalékkal, 154 230-ra nőtt az új, tisztán elektromos autók (BEV) regisztrálása januárban, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük 19,3 százalékra nőtt a tavaly januári 14,9 százalékról. A hibrid autók részesedése 34,9 százalékról 38,6 százalékra emelkedett. Eközben

az elektrifikáció nélküli benzin- és dízelüzemű autók együttes piaci részesedése 30,1 százalékra esett vissza

januárban a tavaly januári 39,5 százalékról.

Vegyesen alakult a januári eladás az EU négy piacán, amelyre az új elektromos autók együttes értékesítésének a 60 százaléka esik: Franciaországban 52,1 százalékkal nőtt, Németország 23,8 százalékkal emelkedett, miközben Belgiumban 11,5 százalékkal csökkent, Hollandiában 35,4 százalékkal esett.

Június óta először csökkentek az eladások az EU-ban

Fotó: ACEA



Januárban a benzinüzemű autók regisztrációja 28,2 százalékkal csökkent, minden vezető piacon visszaesést jegyeztek föl. Franciaországban volt a legnagyobb csökkenés, 48,9 százalékkal, amelyet Németország követett 29,9 százalékos, Olaszország 25,5 százalékos, illetve Spanyolország 22,5 százalékos eséssel.

A hajtás szerinti megoszlás

Fotó: ACEA

A múlt hónapban 175 ezer 989 új benzinüzemű autót regisztráltak, amivel a piaci részesedésük 22 százalékra esett vissza a tavaly januári 29,5 százalékról.

A dízel autók piacán is folytatódott a csökkenő tendencia,

a regisztrációk száma 22,3 százalékkal, 64 ezer 550-re csökkent, ezeknek az új autóknak a részaránya az EU teljes autópiacán 8,1 százalékra zsugorodott a tavaly januári 10 százalékról.

Gyártók sorrendje

Fotó: ACEA

A Volkswagen csoport (beleértve egyebek között a Skodát, Audit, Seatot, Porschét) eladásai az EU-ban 3,7 százalékkal csökkentek, miközben a Renault-é 16,7 százalékkal, a Stellantisé pedig 9,1 százalékkal nőttek. A német luxusautó-gyártó, a BMW Csoport januári értékesítése 3,3 százalékkal csökkent, míg fő riválisa, a Mercedes-Benzé 4 százalékkal nőtt. A dél-koreai Hyundai Csoport autóeladásai 14,7 százalékkal, a japán Toyota Csoporté 14,3 százalékkal, az amerikai Fordé pedig 5,3 százalékkal esett vissza. Az amerikai Tesla autóeladásai az Európai Unióban januárban 1,6 százalékkal, 7187-re csökkentek. Eközben a kínai BYD eladásai 175,3 százalékkal, 13 ezer 982-re emelkedett.