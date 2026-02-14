Öt dolog, amit érdemes tudni ez év egyik legfontosabb új autójáról

1. Népszerűsége a Golfét is felülmúlja

Bő hétéves életciklusa alatt az első generációs, 2017-ben bemutatott T-Roc-ból több mint kétmillió készült a portugáliai gyárban. Még 2025-ben is Európa egyik legnépszerűbb autója volt a Volkswagen kompakt crossovere, pedig akkor már idős, kifutó modellnek számított. Csak a jóval olcsóbb Dacia Sanderóból (289 295) és Renault Clióból (229 778) fogyott több tavaly a kontinensünkön, mint a T-Roc-ból (211 241), amelyet sokan csak a Golf magas építésű változatának tartanak.

Akár 20 colos kerék is kérhető a 4,4 méternél rövidebb autóra

Fotó: Gulyás Péter

Eddig ez nem volt teljesen igaz, mivel a régi T-Roc a kisautók számára fejlesztett MQB A1 platformra épült (ami főleg a belsején látszott), az új, második generáció viszont

már tényleg a legkorszerűbb MQB Evo padlólemezt kapta meg,

ugyanazt, amelyet az aktuális Golf, Tiguan, Tayron és Passat is használ. Globálisan is népszerűnek számít a T-Roc, az elődmodell a Volkswagen második legkelendőbb modelljének számított az egy mérettel nagyobb Tiguan után. Magyarországon a második legjobban vásárolt Volkswagen modell a T-Roc, az elmúlt három évben 1854 darab talált belőle gazdára, majdnem ötszázzal több, mint Tiguanból. Csak a Golf-családból adtak el kb. 10 százalékkal többet – ha a kombit is beleszámítjuk.

2. Felismerhető, mégis modernizált dizájn

Világító csík köti össze a fényszórókat

Fotó: Gulyás Péter

A T-Roc egyik legnagyobb aduja a mérete: alig nagyobb egy kiskategóriás szabadidő-autónál, ezért még könnyű parkolni és manőverezni vele városban, de annyira azért nagy, hogy négy felnőtt kényelmesen elférjen benne, és a csomagjaikat sem kell otthon hagyniuk. Mindez az új nemzedékre is igaz, annak ellenére, hogy

hosszában és széltében felszedett 12, illetve egy centit a régihez képest.

A T-Roc 4,37 méteres hossza és 1,83 méteres szélessége azonban még mindig lehetővé teszi a könnyű parkolást, a négy centivel megnyújtott tengelytáv (2,63 m) pedig garancia arra, hogy a hátul ülőknek több lábtér jut, mint korábban: 1,85 m-nél magasabb hátsó utasok még akkor is elegendő lábtérrel rendelkeznek, ha hasonló testalkatú emberek ülnek elöl. 30 literrel nőtt a csomagtartó befogadóképessége, a 475 liter ebben a kategóriában kiválónak számít, a szintén népszerű Toyota C-HR csomagtere például csak 388 literes.