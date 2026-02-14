Rendkívüli

Öt dolog, amit érdemes tudni ez év egyik legfontosabb új autójáról

A Volkswagen T-Roc második generációjának komoly elvárásoknak kell megfelelnie, mivel Európa egyik legnépszerűbb autóját kell leváltania. Összeszedtünk öt dolgot, amit érdemes tudni az újdonsággal kapcsolatban.

Gulyás Péter
2026. 02. 14. 13:00
Bevezető kedvezménnyel 11,3 millió az alapára a 115 lóerős lágy hibridnek Fotó: Gulyás Péter
1. Népszerűsége a Golfét is felülmúlja

Bő hétéves életciklusa alatt az első generációs, 2017-ben bemutatott T-Roc-ból több mint kétmillió készült a portugáliai gyárban. Még 2025-ben is Európa egyik legnépszerűbb autója volt a Volkswagen kompakt crossovere, pedig akkor már idős, kifutó modellnek számított. Csak a jóval olcsóbb Dacia Sanderóból (289 295) és Renault Clióból (229 778) fogyott több tavaly a kontinensünkön, mint a T-Roc-ból (211 241), amelyet sokan csak a Golf magas építésű változatának tartanak.

Volkswagen T-Roc
Akár 20 colos kerék is kérhető a 4,4 méternél rövidebb autóra
Fotó: Gulyás Péter

Eddig ez nem volt teljesen igaz, mivel a régi T-Roc a kisautók számára fejlesztett MQB A1 platformra épült (ami főleg a belsején látszott), az új, második generáció viszont 

már tényleg a legkorszerűbb MQB Evo padlólemezt kapta meg,

ugyanazt, amelyet az aktuális Golf, Tiguan, Tayron és Passat is használ. Globálisan is népszerűnek számít a T-Roc, az elődmodell a Volkswagen második legkelendőbb modelljének számított az egy mérettel nagyobb Tiguan után. Magyarországon a második legjobban vásárolt Volkswagen modell a T-Roc, az elmúlt három évben 1854 darab talált belőle gazdára, majdnem ötszázzal több, mint Tiguanból. Csak a Golf-családból adtak el kb. 10 százalékkal többet – ha a kombit is beleszámítjuk.

2. Felismerhető, mégis modernizált dizájn

Volkswagen T-Roc
Világító csík köti össze a fényszórókat
Fotó: Gulyás Péter

A T-Roc egyik legnagyobb aduja a mérete: alig nagyobb egy kiskategóriás szabadidő-autónál, ezért még könnyű parkolni és manőverezni vele városban, de annyira azért nagy, hogy négy felnőtt kényelmesen elférjen benne, és a csomagjaikat sem kell otthon hagyniuk. Mindez az új nemzedékre is igaz, annak ellenére, hogy 

hosszában és széltében felszedett 12, illetve egy centit a régihez képest.

A T-Roc 4,37 méteres hossza és 1,83 méteres szélessége azonban még mindig lehetővé teszi a könnyű parkolást, a négy centivel megnyújtott tengelytáv (2,63 m) pedig garancia arra, hogy a hátul ülőknek több lábtér jut, mint korábban: 1,85 m-nél magasabb hátsó utasok még akkor is elegendő lábtérrel rendelkeznek, ha hasonló testalkatú emberek ülnek elöl. 30 literrel nőtt a csomagtartó befogadóképessége, a 475 liter ebben a kategóriában kiválónak számít, a szintén népszerű Toyota C-HR csomagtere például csak 388 literes.

Volkswagen T-Roc
Ismerős lehet az elődről a hátsó sárvédő jellegzetes, ívelt szélesítése
Fotó: Gulyás Péter

Aki ismeri az utóbbi pár évben megjelent új Volkswagenek formáját, annak nem jelenthet meglepetést az új T-Roc külső dizájnja, a keskeny fényszórókat világító csík köti össze világító emblémával, a valódi hűtőrács a lökhárító alsó részében találhat. Hátul is fénycsík teremt kapcsolatot a LED-es lámpák között, a kerek VW embléma itt már pirosan dereng sötétben. Megmaradtak viszont a karosszéria arányai, és vaskos C-oszlopok, valamint a régi T-Roc legjellegzetesebb részlete, a hátsó ajtón látható ívelt kerékjárat-szélesítés is. Újdonság, hogy a tetőt már feketében is lehet kérni, az opciós Black Style csomaghoz fekete tetősínek, tükörházak, felnik és feliratok is tartoznak.

3. Csak hibrid hajtásláncokkal

Volkswagen T-Roc
Ez még a lágy hibrid hajtás, az igazi újdonság az év végén érkező öntöltő teljes hibrid lesz
Fotó: Gulyás Péter

Az új T-Roc az első Volkswagen, amelynek teljes hajtásrendszer-kínálata kizárólag hibrid rendszerekből áll. A 48 V-os lágy hibrid rendszerrel kiegészített 1,5 literes turbómotor (1.5 eTSI) kétféle teljesítményszinttel, 116 és 150 lóerős változatban kapható. A T-Roc-ban most először alkalmazott, Golfból átvett hajtáslánc nem csak a rekuperáció (fékenergia-visszatáplálás) és vitorlázási képesség (gázelvételkori motorleállítás) révén bánik hatékonyan az üzemanyaggal, hanem a hengerlekapcsolás miatt is, 

részterhelésnél ugyanis csak két henger üzemel.

Ezen felül a hibrid rendszer elektromos rásegítése besegít a benzinmotornak elinduláskor, a 48 voltos szíjhajtású indítógenerátor azonnal rendelkezésre álló 56 Nm extra nyomatékkal támogatja a TSI-t elinduláskor és erős gyorsuláskor. Hamarosan érkezik egy 48 voltos lágy hibrid kétliteres TSI motor is, amely 204 lóerőt képes leadni, és csak összkerékhajtással lesz rendelhető. Ugyanennek a motornak a felhúzott, 333 lóerős változata hajtja majd a 2026 végén érkező sportváltozatot, a T-Roc R-t.

Volkswagen T-Roc
Kissé komor a beltér, de a minőségre nem lehet panasz
Fotó: Gulyás Péter

De az igazi szenzáció a Volkswagen első öntöltő hibrid hajtáslánca lesz,

amely a T-Roc-ban debütál 2026 második felében. Az 1,5 literesen alapuló hibrid hajtáslánc 136 és 170 lóerős kivitelben lesz elérhető, kizárólag elsőkerék-meghajtással. Sajnos a működési elvéről és a fogyasztásáról még semmit nem árult el a Volkswagen, de az utóbbi vélhetően 25-30 százalékkal kisebb lesz, mint a lágy hibrid 5,7 literes átlaga (WLTP ciklus). Az új T-Roc motorválasztéka így összesen hattagú lesz, mindegyiket automata sebességváltóval párosítják.

4. Fejlett technika, számtalan nagyautós extra

Volkswagen T-Roc
Már kiforrott és gyors a régen sokat szidott menürendszer
Fotó: Gulyás Péter

A T-Roc-hoz olyan feláras extrák is rendelhetők, amelyek ebben, a Suzuki S-Cross által fémjelzett kategóriában cseppet sem számítanak megszokottnak. Ilyen például a Travel Assist 2-es szintű önvezető rendszer új generációja, amely nemcsak az automatikus sávváltást támogatja, hanem a sebességkorlátozások változásaira még finomabban és előrelátóbban reagál. Fontos biztonsági rendszer az Emergency Assist vészhelyzeti asszisztens, amely vészhelyzet esetén – ha a járművezetőnek egészségügyi problémái adódnak – automatikusan az út szélére kormányozza, és meg is állítja az autót.. A kiszállási figyelmeztető rendszer figyelmezteti az utasokat ajtónyitás előtt, ha hátulról jármű közeledik. Szintén említést érdemel a Park Assist Pro, amely egy okostelefon segítségével akár 50 méteres távolságon belül is lehetővé teszi a teljesen automatikus, távirányítással vezérelhető parkolást.

Volkswagen T-Roc
Az R-line kivitel bőr-szövet sportülése kényelmes és oldaltartást is biztosít
Fotó: Gulyás Péter

Újdonság az új T-Roc-ban a szélvédőre vetítő HUD kijelző, valamint az, hogy az infotainment rendszerek hangvezérléssel és ChatGPT-integrációval is rendelkeznek. Ebben a kategóriában elsőként a T-Roc rendelhető 

opcionálisan háromzónás klímaberendezéssel,

amely külön hőmérséklet-szabályozást tesz lehetővé a hátsó utasok számára. Style felszereltség esetén mindkét első ülés masszázsfunkciót kap, a pneumatikus elven működő rendszert a Passatból emelte át a Volkswagen. Olyan tételek is megtalálhatóak az extralistán, mint az adaptív IQ.LIGHT LED-Mátrix fényszórók és a dinamikus irányjelző funkcióval ellátott 3D LED hátsó lámpák, az elektromosan állítható ülések, a 480 watt teljesítményű Harman Kardon hangrendszer, vagy az adaptív lengéscsillapítás, amely főleg a nagy, 19 és 20 colos felnikkel javítja a gördülési komfortot.

5. Meglepetések az utastérben

Volkswagen T-Roc
Mini úszók versengenek a vezeték nélküli töltőpad gumis felületén
Fotó: Gulyás Péter

A kezelhetőséget alaposan átgondolták a német mérnökök, így kerültek vissza a kapacitív helyett hagyományos gombok a multifunkciós kormánykerékre, és végre lemásolták a Teslákról az az ötletet, hogy töltés közben tökéletesen látható az okostelefon kijelzője a középkonzolon. Apró figyelmesség, hogy a gumírozott, csúszásmentes tálcában futó hűtőcsatornák egy miniatűr úszómedence sávjaira emlékeztetnek. Ide rejtett meglepetéselemek is kerültek: felülről nézve úszók rajzolódnak ki. Ez a részletgazdag kidolgozottság a középkonzol tárolórekeszeiben és pohártartóiban is folytatódik. Az itt elhelyezett miniatűr szimbólumok között kávéscsészék, perecek, fagylalttölcsérek és kulcsok is felfedezhetők a figyelmes utasoknak. Szokatlanok a felfelé húzandó, ergonómiai szempontból optimalizált belső kilincsek, a vezetőoldali belsejében az ajtózáró és nyitó gomb található.

Volkswagen T-Roc
Szokatlan a belső kilincs, de kényelmes használni
Fotó: Gulyás Péter

Ezzel a hangerő mellett a különböző vezetési profilok (beleértve – ha van – az összkerékhajtás profiljait) és az előre konfigurált „Atmospheres” hangulatbeállítások is vezérelhetők. A kapcsoló kijelzőjének megnyomásával a járművezető a hangerő-, a vezetési profil- és az Atmospheres-vezérlés között válthat. Érintéssel vagy elhúzó mozdulattal lehet a vezetési profilokról az Atmospheres beállításokra átváltani. 

Volkswagen T-Roc
A Skoda Kodiaqból származik a hangerő szabályozására szolgáló, multifunkciós menetdinamikai szabályzó
Fotó: Gulyás Péter

További extraként az egyes Atmospheres hangulatokhoz tökéletesen illeszkedő Spotify lejátszási listák is illeszthetők. Itt a Lounge, Energetic, Joy, Minimal és Me módok aktiválhatók. A kiválasztott módtól függően a vezetésiélmény-vezérlő kijelzőjének megvilágítása is megváltozik. Az aktuális Passat, Tiguan és Tayron modellekhez hasonlóan az új T-Roc esetében is kormányoszlop-kapcsoló szolgál a hétfokozatú DSG váltó előválasztójaként, ami helyet szabadít fel a középkonzol tárolórekeszei számára. Az irányjelző- és ablaktörlő-funkciók szintén egy új, multifunkciós kormányoszlop-kapcsolóval vezérelhetők.


 

