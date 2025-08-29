idezojelek
A szemét ukrán maffiózó

Ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot.

Robert Brovdi 2025. 08. 29.
Fotó: Global Images Ukraine

Forduljunk a legilletékesebbhez, a 444-hez, hiszen azokat egyenesen a megfelelő szolgálatok tájékoztatják ilyen ügyekben – íme, ezt írják a Barátság vezetéket szétlövő ukrán „drón arancsnokról”: „Brovdinak a háború előtt is érdekes élete volt. Ingatlanfejlesztőként kezdte, volt politikus, vezetett korrupcióval vádolt nagy állami céget. Kétes ügyekbe keveredett ismerőse Al Caponéhoz hasonlította őt, anyjának lakásába gránátvetővel lőttek be figyelmeztetésként.”

Aha, értjük. 

És érdemes figyelni a 444 szóhasználatát, ugyanis ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot, s aki az ártalmat, veszteséget, bajt okozza, annak mindenképpen kinyalják a seggét, így lesz ennek a szemét ukrán maffiózónak az előéletéből „érdekes élet”.

Hát, érdekesnek érdekes, az biztos.

Mindenesetre képzeljük el, mit írna a 444, ha ugyanezt az életet egy orosz élte volna…

A lényeg: a szemét ukrán maffiózó most üzent nekünk  – a 444 meg az összes többi FOS nagy örömére –, miszerint „ dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat és a Magyarországra való beutazásom korlátozását”.

Rendben van, te szemét ukrán bűnöző. Te pedig húzz a…!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekSzijjártó Péter

Tompos Márton ezúttal a külügyminisztérium döntésébe szállt bele

A liberális politikus Szijjártó Péter döntésére reagált.

