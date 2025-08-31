idezojelek
Mindent? Tényleg?

Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.

Bayer Zsolt
Tarrgazemberelvtárs 2025. 08. 31. 11:54

Aztán majd a jövő évi választás után egészen pontosan meg fogjuk mutatni ezeknek a szarházi gazembereknek, hogy pontosan mit is lehet.
Például eltakarodni.
Amíg lehet.

 

 

Ambrus-Jobbágyi Zsófia
A hazug ember örökké hazug marad

Jeszenszky Zsolt
A kontinens lejtőre került

Ágoston Balázs
A magyar ellenállás diadala

Borbély Zsolt Attila
A politikai képlet 1990 óta ugyanaz

Az MLS csúnyán lejáratta magát a magyar futballista gyönyörű szólógólja után

Sallói Dániel olyan gólt lőtt az amerikai ligában, ami után Lionel Messit is ünnepelnék – de nem így…

