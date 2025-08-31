Mindent? Tényleg?

Aztán majd a jövő évi választás után egészen pontosan meg fogjuk mutatni ezeknek a szarházi gazembereknek, hogy pontosan mit is lehet.
Például eltakarodni.
Amíg lehet.
Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.
Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.
Ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot.
Nézzék meg az alábbi összeállítást és terjesszék mindenhol!
Harmincöt év telt el, s kiderült, a szabadság egy nyálfolyató, idült idióta, s amit szült, nem más, mint egy púpos, szörnyarcú, gonosz gnóm.
Nyolcéves svéd kisfiút vetkőztetett le és csicskáztatott egy szomáliai migráns.
