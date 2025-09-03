Bástya elvtárs dédunokája ma az Európai Bizottság elnöke, és tökéletesen ugyanolyan idióta gazember, mint a nagypapája.

Ursulának hívják.

Ursulát kevés dolog érdekli igazán. Érdeklik a pónilovai meg a Covid-elleni gyógyszerek megrendelése, természetesen utóbb eltűnő sms-ekben. Ezeken kívül csupán egy dolog érdekli szenvedélyesen, az pedig az orosz–ukrán háború, kizárólag ukrán szemszögből nézve, és bármire képes azért, hogy ez a háború soha ne érjen véget.

E cél érdekében utazott a minap Bulgáriába. Bástya elvtársnő megszemlélte a bolgár fegyvergyártást, és egy adott pillanatban felkiáltott: „Hát engem már meg sem akarnak ölni? Hát én már szart érek?”

Bástya elvtársnő kiáltását azonnal megértették az illetékesek, és nekiláttak a munkának.

A Bástya elvtársnő tartótisztjeinek kedvenc ideiglenesen Magyarországon tartózkodó „újságja”, a 444 reagált a leggyorsabban – őket ezért fizetik Bástya elvtársnő tartótisztjei –, és megírták ezt: „Oroszország megzavarhatta Ursula von der Leyen repülőgépének navigációját, ezért papírtérképekkel kellett landolnia. A hatóságok azt gyanítják, hogy orosz beavatkozás miatt volt kénytelen Ursula von der Leyen repülőgépe papírtérképek segítségével landolni a bulgáriai Plovdivban. A repülőtér teljes területének GPS-e elsötétült – mondta az egyik tisztviselő. Miután egy órán át körözött a repülőgép a repülőtér körül, a pilóta úgy döntött, hogy manuálisan, analóg térképek segítségével leszáll a géppel.”

Tejesszus úristen, hát most mondd, mik meg nem történnek! Annyi már ekkor tudható volt, hogy a 444 cikkében emlegetett „egyik tisztviselő” agya a teljes területén elsötétült. S persze aztán jöttek sorban a többiek:„Valóban megerősíthetjük, hogy GPS-zavarás történt, de a repülőgép biztonságosan leszállt Bulgáriában. A bolgár hatóságoktól azt a tájékoztatást kaptuk, gyanítják, hogy a támadás Oroszország nyilvánvaló beavatkozásának tudható be – mondta a szóvivő.” Így számolt be a rettenetről a Piac és profit.

„Teljesen megszűnt a GPS a plovdivi reptérnél, amikor Von der Leyen gépe leszállni készült, oroszok zavarhatták a jelet. Egy órát körözött az Európai Bizottság elnökének gépe, mielőtt Plovdivban sikerült leszállnia. Ursula von der Leyen egy lőszergyárat látogatott meg Bulgáriában” – „tudósít” a HVG.