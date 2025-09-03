idezojelek
Bástya elvtársnő

Bástya elvtárs dédunokája ma az Európai Bizottság elnöke, és tökéletesen ugyanolyan idióta gazember, mint a nagypapája.

Ursulának hívják.

Ursulát kevés dolog érdekli igazán. Érdeklik a pónilovai meg a Covid-elleni gyógyszerek megrendelése, természetesen utóbb eltűnő sms-ekben. Ezeken kívül csupán egy dolog érdekli szenvedélyesen, az pedig az orosz–ukrán háború, kizárólag ukrán szemszögből nézve, és bármire képes azért, hogy ez a háború soha ne érjen véget.

E cél érdekében utazott a minap Bulgáriába. Bástya elvtársnő megszemlélte a bolgár fegyvergyártást, és egy adott pillanatban felkiáltott: „Hát engem már meg sem akarnak ölni? Hát én már szart érek?”

 Bástya elvtársnő kiáltását azonnal megértették az illetékesek, és nekiláttak a munkának.

A Bástya elvtársnő tartótisztjeinek kedvenc ideiglenesen Magyarországon tartózkodó „újságja”, a 444 reagált a leggyorsabban – őket ezért fizetik Bástya elvtársnő tartótisztjei –, és megírták ezt: „Oroszország megzavarhatta Ursula von der Leyen repülőgépének navigációját, ezért papírtérképekkel kellett landolnia. A hatóságok azt gyanítják, hogy orosz beavatkozás miatt volt kénytelen Ursula von der Leyen repülőgépe papírtérképek segítségével landolni a bulgáriai Plovdivban. A repülőtér teljes területének GPS-e elsötétült – mondta az egyik tisztviselő. Miután egy órán át körözött a repülőgép a repülőtér körül, a pilóta úgy döntött, hogy manuálisan, analóg térképek segítségével leszáll a géppel.”

 Tejesszus úristen, hát most mondd, mik meg nem történnek! Annyi már ekkor tudható volt, hogy a 444 cikkében emlegetett „egyik tisztviselő” agya a teljes területén elsötétült. S persze aztán jöttek sorban a többiek:„Valóban megerősíthetjük, hogy GPS-zavarás történt, de a repülőgép biztonságosan leszállt Bulgáriában. A bolgár hatóságoktól azt a tájékoztatást kaptuk, gyanítják, hogy a támadás Oroszország nyilvánvaló beavatkozásának tudható be – mondta a szóvivő.” Így számolt be a rettenetről a Piac és profit.

„Teljesen megszűnt a GPS a plovdivi reptérnél, amikor Von der Leyen gépe leszállni készült, oroszok zavarhatták a jelet. Egy órát körözött az Európai Bizottság elnökének gépe, mielőtt Plovdivban sikerült leszállnia. Ursula von der Leyen egy lőszergyárat látogatott meg Bulgáriában” – „tudósít” a HVG.

Hallatlan! És a háttérben Putyin dörzsölgeti a kezeit, és az éj leple alatt kinőttek az ördögszarvai.

Aztán eljött a másnap.

A Flightradar buktatta le Ursula von der Leyent: gyakorlatilag egy szó sem volt igaz abból, amit állított. Nem volt itt semmilyen orosz támadás, nagyon úgy tűnik.

Mint ahogy azt a Mandiner is megírta, gyorsan híre kelt annak, hogy orosz GPS-zavarótámadás érhette Ursula von der Leyen gépét.

Nos, úgy tűnik ebből egy betű sem igaz.

„A népszerű Flightradar24 szolgáltatás buktatta le az Európai Bizottság elnökét. Médiajelentések szerint GPS-zavar érte az Ursula von der Leyent Plovdivba, Bulgáriába szállító repülőgépet. Egyes hírek arról számoltak be, hogy a gép egy órán keresztül várakozó köröket tett, viszont nagyon úgy tűnik, nem ez történt.

A Flightradar24 szerint ugyanis a repülés tervezett időtartama 1 óra 48 perc volt, ténylegesen 1 óra 57 percig tartott, a repülőgép transzpondere pedig a felszállástól a leszállásig jó GPS-jelminőséget jelzett.

Kifejtették ugyanis, hogy a repülőgép által továbbított transzponderjel egy NIC-értéket tartalmaz. A NIC-érték a repülőgép által fogadott navigációs adatok minőségét és megbízhatóságát kódolja. A Flightradar24 ezeket a NIC-értékeket használja, az Ursula von der Leyent szállító járat a felszállástól a leszállásig jó NIC-értéket továbbított.”

De – becsületére legyen mondva – még a HVG is vette a fáradtságot, hogy igazítson magán:

„Flightradar24: Senki sem zavarta Ursula von der Leyen gépének GPS-ét Plovdivban

Korábban felmerült a gyanú, hogy orosz beavatkozás történhetett. A vádakat Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője még hétfőn tagadta, és a Flightradar24 szerint sem zavarták az Európai Bizottság elnökének gépét, ugyanis a repülő navigációs adataival minden rendben volt a felszállástól a landolásig. A repülőgép-követő alkalmazás adatai szerint a korábbi hírekkel ellentétben a gép nem körözött egy órát a levegőben, mivel a repülés tervezett időtartama 1 óra 48 perc volt, és végül összesen 1 óra 57 percet töltött a levegőben.”

Na, akkor ezt is tisztába tettük. Bástya elvtársnőt nem akarták megölni, Bástya elvtársnő szart sem ér.

Ellenben van itt egy mondat – ez: 

„Az EU az incidens után továbbra is befektet a védelmi kiadásokba, Európa harckészültségének növelésébe.”

Na, így ugye már érthető? 

 

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

