Bayer Zsolt: Bizony ám! Hogy úgy van!

Magyar Péter

Magyar Péterrel ellentétben Varga Juditnak még van esélye arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen

Magyar Péter régi barátja, Kruchina Károly szerint olyan politikai karrier az emberiség történetében még nem volt, amit valaki azzal kezdett, hogy a feleségét lehallgatja, aztán nyilvánosságra hozza ezt, majd fel is jelenti.