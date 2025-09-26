Ott a pont!

Érdemes figyelmesen elolvasni Kohán Mátyás írását erről a Káncz nevű hazaáruló, eltakarítandó gazemberről. Kávé helyett is remek.
Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.
Érdemes figyelmesen elolvasni Kohán Mátyás írását erről a Káncz nevű hazaáruló, eltakarítandó gazemberről. Kávé helyett is remek.
A szemét HVG-s gazember dadogva próbál sz…rt kavarni. Azután bekussol…
Ezek tényleg meg bírták írni.
Lapunk publicistája volt a Hotel Lentulai vendége.
Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek – influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők” – bukniuk és takarodniuk kell.
Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.
