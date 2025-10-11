Bayer Zsolt: Dosztojevszkij megérkezett

„A tolerancia el fog érni egy olyan szintet, amikor az intelligens embereknek meg lesz tilva a gondolkodás, nehogy megsértse az idiótákat.”
(Dosztojevszkij)
Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.
Ne legyenek illúzióink, Erdélyben, az erdélyi magyarság körében is megterem a gaz.
Hogy mit ugat, hörög, üvölt, pofázik a tiszás tábor, főleg ott a szósöl médiában, igazából mindegy lenne.
Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.
