Magyar Péter kiírja a Facebookra, miszerint a „Fidesz kormány hárommillió magyart taszított a létminimum alá”. Ma ez a „politika”. És ezek a „magyarpéterek” lettek „politikusok”.

Végtelen aljasság, ostobaság, gátlástalanság, önimádat – csak a szokásos.

Az ilyeneket mindig kitermelte magából a társadalom, tessék végre elolvasni Az ember tragédiáját.

Szóval a hétvégéket is a Facebookon töltő nyomorult, szánalmas barom – nincs nő, aki egy-két hónapnál tovább elviselné – ezt írja ki, aztán örül magának.

Majd jön Francesca, a tények hűséges asszonya, és megírja a valóságot. Szikáran, alaposan adatolva.

Már csak egy kérdés marad: vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

És akkor, íme, a tények.