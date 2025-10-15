Magyar Péter kiírja a Facebookra, miszerint a „Fidesz kormány hárommillió magyart taszított a létminimum alá”. Ma ez a „politika”. És ezek a „magyarpéterek” lettek „politikusok”.
Végtelen aljasság, ostobaság, gátlástalanság, önimádat – csak a szokásos.
Az ilyeneket mindig kitermelte magából a társadalom, tessék végre elolvasni Az ember tragédiáját.
Szóval a hétvégéket is a Facebookon töltő nyomorult, szánalmas barom – nincs nő, aki egy-két hónapnál tovább elviselné – ezt írja ki, aztán örül magának.
Majd jön Francesca, a tények hűséges asszonya, és megírja a valóságot. Szikáran, alaposan adatolva.
Már csak egy kérdés marad: vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?
És akkor, íme, a tények.