Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Már csak egy kérdés marad

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Magyar Pétertársadalompolitika 2025. 10. 15. 8:41

Magyar Péter kiírja a Facebookra, miszerint a „Fidesz kormány hárommillió magyart taszított a létminimum alá”. Ma ez a „politika”. És ezek a „magyarpéterek” lettek „politikusok”. 

Végtelen aljasság, ostobaság, gátlástalanság, önimádat – csak a szokásos.

Az ilyeneket mindig kitermelte magából a társadalom, tessék végre elolvasni Az ember tragédiáját.

Szóval a hétvégéket is a Facebookon töltő nyomorult, szánalmas barom – nincs nő, aki egy-két hónapnál tovább elviselné – ezt írja ki, aztán örül magának.

Majd jön Francesca, a tények hűséges asszonya, és megírja a valóságot. Szikáran, alaposan adatolva.

Már csak egy kérdés marad: vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

És akkor, íme, a tények.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojeleknemzet

Mindennapi partraszállások

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Patrióták a célkeresztben

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekkormány

A kampány legyen tisztességes!

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Ezek tényleg ki- és felforgatják a világot

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojeleklakásfelújítás

Felújítók, figyelem: jelentős könnyítések az energetikai otthonfelújítási programban

Magyar Nemzet avatarja

Egyebek mellett bővül a támogatható tevékenységek köre is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu