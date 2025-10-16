Pilhál kolléga összefoglalta a lényeget

Ebben nagyjából minden benne van. A végét kiemelem:

„E sorok írója augusztusban kipécézett egyetlen rövid Magyar Péter-posztot, és megszámlálta, hány hazugságot rejt.

Honvédségi géppel ment volna nyaralni a miniszterelnök? Kamu. Hárommillió honfitársunk él a létminimum alatt? Nem igaz. Az uniós átlagnál kevesebb nálunk a szegény, a mélyszegénységben élők aránya a korábbi 24,1-ről tavaly már 9,3 százalékra csökkent. Több százezer gyermeknek nem jut egészséges élelmiszer? Gonosz hazugság. Az Orbán-kormánynak köszönhetően ingyenes a gyermekétkeztetés a rászorulóknak, a nagycsaládosoknak. Szünidőben is.

(Diákhitel Központ-vezérként még a Törpojáca is tudta ezt, le is nyilatkozta akkoriban.) A hatvanpusztai majorság a miniszterelnöké? Nem. Magyarokat rakétáztak az oroszok Kárpátalján? Nem, hanem egy amerikai tulajdonú műszaki üzemet. És végül: Szíjj László Lady Mrd nevű hajójával utazott vagy fotózkodott Orbán Viktor? Frászt! Pár mondaton belül hét hazugság.

Ezt csinálja nap nap után – büntetlenül. S ezek után még Ruszin-Szendi keze viszket? Elárulom: a miénk is. És e viszkető kézzel fogjuk behúzni jövőre a végzetes ikszet. Elégtételt veszünk.”

Nos, igen, elégtételt veszünk. És jövő tavasszal, egy éjszakán ott fog állni ez a bűzlő poloska, még üvölt majd egy kicsit, hogy „választási csalás”, aztán eltakarodik innen. Az országból is. Mert nem lesz maradása. Beköltözhet Brüsszelbe, Weberhez vagy Ursulához. Majd segítünk neki…

Itt a teljes cikk Pilhál kollégától:

https://magyarnemzet.hu/velemeny/2025/10/magyar-ragalmazas-hazugsag-birosag-fidesz