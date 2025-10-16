Rendkívüli

Orbán Viktor: A Tisza csodafegyvere a nyugdíjcsökkentés, mi gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Pilhál kolléga összefoglalta a lényeget

Ebben nagyjából minden benne van.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Magyar PéterTisza PártManfred Weber 2025. 10. 16. 7:54

Ebben nagyjából minden benne van. A végét kiemelem:

„E sorok írója augusztusban kipécézett egyetlen rövid Magyar Péter-posztot, és megszámlálta, hány hazugságot rejt. 

Honvédségi géppel ment volna nyaralni a miniszterelnök? Kamu. Hárommillió honfitársunk él a létminimum alatt? Nem igaz. Az uniós átlagnál kevesebb nálunk a szegény, a mélyszegénységben élők aránya a korábbi 24,1-ről tavaly már 9,3 százalékra csökkent. Több százezer gyermeknek nem jut egészséges élelmiszer? Gonosz hazugság. Az Orbán-kormánynak köszönhetően ingyenes a gyermekétkeztetés a rászorulóknak, a nagycsaládosoknak. Szünidőben is.

(Diákhitel Központ-vezérként még a Törpojáca is tudta ezt, le is nyilatkozta akkoriban.) A hatvanpusztai majorság a miniszterelnöké? Nem. Magyarokat rakétáztak az oroszok Kárpátalján? Nem, hanem egy amerikai tulajdonú műszaki üzemet. És végül: Szíjj László Lady Mrd nevű hajójával utazott vagy fotózkodott  Orbán Viktor? Frászt! Pár mondaton belül hét hazugság.

Ezt csinálja nap nap után – büntetlenül. S ezek után még Ruszin-Szendi keze viszket? Elárulom: a miénk is. És e viszkető kézzel fogjuk behúzni jövőre a végzetes ikszet. Elégtételt veszünk.”

Nos, igen, elégtételt veszünk. És jövő tavasszal, egy éjszakán ott fog állni ez a bűzlő poloska, még üvölt majd egy kicsit, hogy „választási csalás”, aztán eltakarodik innen. Az országból is. Mert nem lesz maradása. Beköltözhet Brüsszelbe, Weberhez vagy Ursulához. Majd segítünk neki…

Itt a teljes cikk Pilhál kollégától:

https://magyarnemzet.hu/velemeny/2025/10/magyar-ragalmazas-hazugsag-birosag-fidesz

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekCsizi Péter

Magyar túlterheléses rágalmazása

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojeleknemzet

Mindennapi partraszállások

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Patrióták a célkeresztben

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekkormány

A kampány legyen tisztességes!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Többek között…

Bayer Zsolt avatarja

…azt szeretem Francescaban, hogy ezt a cikkét is meg tudta írni úgy, hogy nem írta oda, mi is az a Hadházy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu