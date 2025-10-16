idezojelek
Magyar túlterheléses rágalmazása

KÉT MAGYARORSZÁG – Egy beteges hazudozóval nem lehet mást tenni, mint fölmosni vele a bíróságot.

Pilhál Tamás
Bár a magyar hírfogyasztó megedződhetett az elmúlt évtizedekben a gátlástalan és arcátlan hazudozás kezelésében, a jelenlegi helyzetre mégis csak pislog, ahogy látom, mint compó az akváriumban. 

Magyar Péter pályára sasszézása óta a rágalmak, álhírek és ordas hazugságok olyan cunamijával állunk szemben, amely elől sem elugrani, sem elmenekülni nem lehetséges. Valami olyasmi ez, mint a túlterheléses támadás egy számítógépes rendszer ellen. 

Lekérdezések (ingerek) dömpingjét zúdítani a célpontra. A végeredmény: lefagyás. A magyarok többsége is így, ilyen ledermedve fogadja tavaly február óta az Áruló túlterheléses támadását. A robothangú litániákat, a megszakítás nélküli bántalmazást, a hiperagresszív arrogan­ciát, a képtelennél képtelenebb vádak áradatát. De közben azért, ha lassan is: ébredezik.

A gátlástalanság és arcátlanság csúcsa, amikor egy ilyen notórius hazudozó bepereli svindlerkedése leleplezőjét. Ez történt nemrég, amikor Magyar Péter helyreigazítási pert indított – és bukott – az Index ellen. Az ellenzéki portál „bűne” az volt, hogy egy birtokába került, a Tisza pártvezetése számára készített belső feljegyzés alapján megírta: háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Övcsatosék. Ez lenne a Tisza-adó. És nemcsak az előterjesztés utal effajta sandaságra, adóemelésre, hanem a párt vezetőinek és szekértolói­nak elejtett megjegyzései is. Például Tarr Zoltán alelnök elhíresült etyeki monológja („Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk! Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”)

A rabló tehát pandúrért kiáltott, ám rajtavesztett. Miután a Fővárosi Törvényszék szeptember végén elutasította Övcsatosék keresetét, a földúlt pártvezér a bíróság bántalmazásába kezdett. Így meg úgy szégyelljék magukat, mondotta. (Noha korábban azzal hencegett, mennyi bíró rokona, haverja van.) Hogy magába nézne, ad absurdum bocsánatot kérne? Kizárt.

Az pedig egy külön parádé, ahogy egy-egy nagyobb, ordasabb hazugságába kisebb hazugságokat csomagol. Ez esetben például nemcsak a lelepleződött adóemelési elképzeléseiket próbálta meg letagadni (nagy hazugság), hanem az őt lebuktató portálról azt állította, már számos pert vesztett a Tisza Párt ellenében (kisebb hazugság). Az Index közlése szerint viszont korábban sem Magyar Péter, sem a Tisza nem perelte be őket. Hogy akkor mégis miért hazudták ezt? Csak! Mert megtehetik. A szekta és a cselédsajtó ugyanúgy tapsol, véleményvezéreik pukedliznek, Brüsszel továbbra is folyósít – hát akkor miért ne?

És ugyan miféle közéleti, erkölcsi-emberi mércét kéne megugrania, egyáltalán figyelembe vennie olyasvalakinek, aki a politikai porondra gyermekei édesanyjának a lehallgatásával rontott be? Az a szabály, hogy nincs szabály. Bosszú van, árulás meg végtelen tombolás

– az általa tönkretett házasságáért, mellőzöttségéért, a Fidesz által nem eléggé értékelt „zsenialitásáért”.

Néhány napja egy másik jelentős bírósági sallerba is beleszaladt az övcsatos emberke. Csizi Péter, a Belügyminisztérium szociális ügyekért felelős korábbi helyettes államtitkára indított ellene személyiségi jogi pert, miután Magyar Péter – a tőle megszokott módon – kazalnyi hazugságot terjesztett a kormánypárti politikusról tavaly novemberben, egy pákozdi élő videós hakni során. Magyar többek között azt vágta a volt helyettes államtitkár fejéhez, hogy büntetőeljárásba keveredett, „ellopta a Volvo-beszerzésben a pécsiek pénzét”, sőt egyenesen ő az említett büntetőügynek a „főszereplője”, emiatt „ott van a bíróságon”. Magyarán: vádlottja valamiféle büntetőügynek. Holott a valóságban 

a fideszes politikus nem vádlott semmilyen ügyben. Magyar Pétert és ájult rajongóit láthatóan tökéletesen hidegen hagyják a tények, a bíróságot azonban szerencsére nem. Így esett, hogy a Fővárosi Törvényszék a minap kimondta: Magyar Péter többszörösen megsértette Csizi Péter jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát, ezért 300 ezer forintot és annak késedelmi kamatait köteles megfizetni a felperesnek. Plusz a perköltséget.

Minthogy a személyiségi jogok megsértése polgári per tárgya, így az ellen nem védi Magyart az ő kedvenc brüsszeli mentelmi joga, hiszen az csak büntetőügyekre érvényes. Csizi Péter perindítása példaadó és megsüvegelendő. Egy beteges hazudozóval nem lehet mást tenni, mint fölmosni vele a bíróságot. Már többször írtam, most megismétlem: minden egyes hazugságért, rágalomért, inszinuációért elégtételt kell venni. Nem maradhat következmények nélkül a folyamatos sárdobálás. (Arany János nem pörölt, félreállt, letörölte a sarat, ám azok más idők voltak.) Polgári perek tucatjait kéne indítani Magyar Péter ellen, beledörgölni az orrát az összes kémtollas, tónizós, kétezer titkosszolgás, internetzavarós őrültségébe!

Amúgy a fenti, Csizi Péter elleni kirohanás csupán egy átlagos, hétköznapi, nem is túl emlékezetes hazugságkupaca volt a Tisza-vezérnek. Ilyenből nála tizenkettő egy tucat. 

Naponta kitesz a Facebookra öt-tíz bejegyzést, közben egyre gyérebb hallgatóság előtt haknizik itt-ott. Az ezek során elhangzó rágalmak, álhírek, hazugságok száma fölmérhetetlen. Szerintem a mesterséges intelligencia is lefagyna, ha össze kéne számolnia mindet…

Friss példa. A Tisza sajtóosztálya arról „tájékoztatta” a 444-et: több cég jelezte nekik, hogy a Fidesz fenyegetései miatt nem tudja bérbeadni buszait a Tisza-szigeteknek az október 23-ai ünnepség idejére. Továbbá: a kormánypárt több településen szándékosan minden elérhető buszt előre lefoglalt. Még a 444 is gyanút fogott, és azt kérte Magyar Péteréktől, ugyan árulják már el, mely cégekről van szó, hogy ellenőrizhessék az állítást. Ám a Tisza a „cégek védelme érdekében” ezt megtagadta. A párt arról is hablatyolt egy sort, hogy „a fideszes választókerületi elnökök több polgármestert is megfenyegettek, hogy ha nem töltik meg a falubuszokat [a Fidesz békemenetére], akkor a folyamatban lévő pályázataikat elutasítják”. Továbbá: „számtalan polgármestertől, szinte minden megyéből” érkezett a Tiszához erről szóló jelzés – írta a 444, ám Magyar Péterék „a polgármesterek védelmére” hivatkozva nem árulták el, mely településekről és választókerületi elnökökről van szó. Magyarán: ellenőrizhetetlen handabanda az egész. Ha úgy tetszik, rágalom. És ez esetben még pert sem lehet indítani, hiszen nem konkrét személyt, „csupán” egy pártot (a Fideszt) vádoltak mindenfélével.

E sorok írója augusztusban kipécézett egyetlen rövid Magyar Péter-posztot, és megszámlálta, hány hazugságot rejt. 

Honvédségi géppel ment volna nyaralni a miniszterelnök? Kamu. Hárommillió honfitársunk él a létminimum alatt? Nem igaz. Az uniós átlagnál kevesebb nálunk a szegény, a mélyszegénységben élők aránya a korábbi 24,1-ről tavaly már 9,3 százalékra csökkent. Több százezer gyermeknek nem jut egészséges élelmiszer? Gonosz hazugság. Az Orbán-kormánynak köszönhetően ingyenes a gyermekétkeztetés a rászorulóknak, a nagycsaládosoknak. Szünidőben is.

(Diákhitel Központ-vezérként még a Törpojáca is tudta ezt, le is nyilatkozta akkoriban.) A hatvanpusztai majorság a miniszterelnöké? Nem. Magyarokat rakétáztak az oroszok Kárpátalján? Nem, hanem egy amerikai tulajdonú műszaki üzemet. És végül: Szíjj László Lady Mrd nevű hajójával utazott vagy fotózkodott Orbán Viktor? Frászt! Pár mondaton belül hét hazugság.

Ezt csinálja nap nap után – büntetlenül. S ezek után még Ruszin-Szendi keze viszket? Elárulom: a miénk is. És e viszkető kézzel fogjuk behúzni jövőre a végzetes ikszet. Elégtételt veszünk. 

Pilhál Tamás
Szentesi Zöldi László
Mindennapi partraszállások

Gajdics Ottó
Patrióták a célkeresztben

Fricz Tamás
A kampány legyen tisztességes!

