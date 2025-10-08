Sonderkommando Erdélyből

Gáspárik Attilának nincs többé becsülete. Gáspárik Attila egy aljas és nyomorult szellemi tyúktolvaj, egy senki, Gáspárik Attilával tisztességes ember többé nem érintkezik, nem beszél, ha véletlenül szembe jön az utcán, illatos keszkenőt orrunk alá szorítva átmegyünk a túloldalra.

Gáspárik Attilát a hozzá megszólalásig hasonló szörnyetegek természetesen nekiálltak kimosdatni önmagából, vagyis a mocsokból. Olyanok, mint Parászka Boróka vagy a Transtelex „újságírója”, bizonyos Vig Emese.

Ezek tényleg egy brancs.

Ne legyenek illúzióink, Erdélyben, az erdélyi magyarság körében is megterem ugyanaz a gaz, ott vannak ugyanazok a liberális-neomarxista szörnyetegek, mint idehaza.

De hát, Fóris István, Erdélyi Mór, Guth Antal, Lengyel Gyula, Nyisztor György és Vántus Károly is erdélyi (vagy partiumi) volt, és akkor még csak a tanácsköztársaság ilyen-olyan funkcionáriusai vagy népbiztosai között szemezgettem.

Maradjunk ennél a Vig Emesénél és a Transtelexnél, amely a hazai Telex erdélyi mutációja, ugyanazokkal az „elvekkel”, ugyanazzal a liberális gőggel, ugyanazzal a kioktató, megfellebbezhetetlen és lefegyverző ürességgel.

Egy brancs ezek.

És ez a Vig Emese állt neki, hogy elmagyarázza a világnak, Gáspárik Attila nem egy szarházi nemzetáruló, ugyan, inkább a világító fáklya.

„Egy müncheni kulturális rendezvényen elhangzott, ironikus történelmi gondolatkísérletből országos lejárató kampány lett” kezdi Vig megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. S aztán elsorolja a libsi-komcsi mantrát, hibátlanul, miszerint „néhány kiragadott mondat elég volt ahhoz, hogy Gáspárik Attilát, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház volt igazgatóját a Fidesz-párti sajtó és politikusok »Trianon-tagadóként« és »nemzetellenes színészként« állítsák be.”

Ezeket mindig „beállítják” valaminek és valamilyennek, pedig ezek tulajdonképpen ott sem voltak. És szegények, kénytelenek elviselni a „gyűlöletkampányt”, amit mindig a jobboldal folytat, ezek soha.

Akkor nézzük meg, mit is mondott ez a Gáspárik Münchenben, egy ottani tiszás rendezvényen, az elvtársai akolmelegében.