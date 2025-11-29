A mentő és az elviselhetetlen prolik

Mindenekelőtt olvassák el a Mentőszolgálat alábbi bejegyzését:

Csapatosan bírálni kezdték bajtársainkat, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek

November elején egy Hajdú-Bihar vármegyei bevásárlóközpontba riasztották a debreceni mentőállomás rohamkocsiját egy 60 év körüli férfihoz, aki lezuhant a lépcsőn. A férfi súlyos fejsérülést szenvedett és eszméletlenné vált. Két szabadnapos orvos és egy mentőtiszt sietett a segítségére, akik rögtön megkezdték az elsősegélynyújtást.

Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az ellátást. Ez idő alatt több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdte a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba.

A sérültet végül számos életmentő beavatkozás, köztük gyógyszerelés, emelt szintű légútbiztosítás és teljes teströgzítés után lélegeztetve, stabil paraméterekkel szállították kórházba a férfit bajtársaink.

A mentők szigorú szakmai protokollok alapján dolgoznak és munkájuk nem csak a kórházba szállításról szól. A kritikus állapotú betegek és sérültek első ellátását bajtársaink végzik, mely biztosítja a beteg stabil állapotát a transzport során, illetve sok esetben életben maradását is a kórházi kezelésig. Ez nem azt jelenti, hogy a mentők „húzzák az időt” a helyszínen, az elvégzett beavatkozások minden esetben kizárólag a beteg érdekét szolgálják, bajtársaink zavarása azonban megnehezíti az ellátást. A mentők a legmagasabb szakmai színvonalon küzdenek betegeik életéért. Kérjük, amennyiben segíteni nem tudják munkájukat, adjanak helyet bajtársainknak és törekedjenek az ellátás zavartalanságára, ezzel tudnak leginkább hozzájárulni a beteg gyógyulásához, az életmentést és a döntéshozatalt pedig bízzák a szakemberekre.

***

És akkor – köszönetet mondva a nagyszerű mentőinknek és orvosainknak – ismételjük meg, ami egyszerűen felfoghatatlan:

