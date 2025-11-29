idezojelek
Bayer Zsolt: Advent első vasárnapjára

A Jóisten csodája.

elefántleopárdellenség 2025. 11. 29. 20:09
A Jóisten csodája, ahogy az elefánt megmenti a leopárdot.

Vajon az ember valaha képes lesz így viselkedni – akár az ellenségeivel is?

               
       
       
       

