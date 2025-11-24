idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Félhold a Szent Péter-bazilikán

Harminc évre volt csupán szükség.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
félholdpolgármesterRómaColosseum 2025. 11. 24. 16:58
Fotó: Giuseppe Lami
0

Ó, tudom, tudom én jól, ez teljesen elképzelhetetlen, ez csupán riogatás, hangulatkeltés, a muszlim „tesók” bántása.

Hát mi más lenne...

Mert, ugye, Margaret Thatcher idejében ki gondolta volna, hogy Londonnak muszlim polgármestere lesz, igaz? Aki akkor ezt állította volna, erre figyelmeztetett volna, az rasszista riogatónak, hangulatkeltőnek minősült volna, aki bántja a muszlim „tesókat”.

De nézd már! Eltelt harminc év, és Londonnak muszlim polgármestere van, aki szerint a bűnözés minden nagyváros természetes állapota, nincs itt semmi látnivaló. Látnivalónak esetleg ajánljuk a no-go zónákat – de azokról még öt éve azt állította a BBC, hogy nincsenek is, csak a magyar külügyminiszter képzeli őket.

Tényleg...

Szóval harminc évre volt csupán szükség.

És már New Yorknak is komcsi-muszlim polgármestere van. Hurrá.

Akkor pedig máris itt vagyunk, a Szent Péter-bazilika félholdján, itt vagyunk az elképzelhetetlennél, Róma elesténél.

Mutatom:

„Muszlimok Rómáért 2027 – Rómában is muszlim városvezetőt szeretnének a New York-i polgármester sikerét ünneplő erők

Félhold a Colosseum fölött – a római muszlim aktivisták plakáton hirdetik, hogy át akarják rajzolni az »örök város« politikai térképét. »MuRo27 – Musulmani per Roma 2027« néven új iszlám lista szerveződik, amely a következő 2027-es olasz önkormányzati választásokon önálló erőként indulna – írja az olasz Il Giornale

A csoport saját bemutatkozása szerint olyan muszlimokból áll, akik Rómában élnek, tanulnak és dolgoznak, és végre politikai súlyt akarnak szerezni közösségüknek. Inspirációként a New York-i polgármesterré választott Zohran Mamdanit emlegetik: szerintük az ő győzelme leplezte le, mennyire le van maradva a hagyományos elit a multikulturális valósághoz képest. Úgy látják, az olaszországi iszlám jelenlegi befolyása »szinte jelentéktelen« ahhoz képest, amit szerintük hozzá tudnának tenni az országhoz.

A MuRo27 (Muszlimok Rómáért 2027) deklarált célja, hogy a vallási identitással összeegyeztethető, de a teljes városnak szóló javaslatokat tegyen. A nyilvánosság előtt egyelőre homályosak az új pártot képviselő arcok: nincsenek nevek, pozíciók, csak egy telefonszám. Amikor az olasz sajtó információt kért, a vonal végén egyszerűen lecsapták a kagylót – ez aligha erősíti a transzparencia iránti bizalmat. A közösségi oldalukon közben egyértelmű az irány: a Colosseum fölé montírozott félhold és az Ignazio Marino–Virginia Raggi páros támogatása azt üzeni, hogy a római muszlim politika természetes szövetségese a baloldali–progresszív tábor.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Iszlám hátterű jelöltek korábban is indultak a városban – 2021-ben nagy vitát váltott ki a fátylat viselő Mariam Ali, a maglianai imám lánya –, most viszont kifejezetten muszlim listáról beszélnek. A modell már tesztüzemben is fut: északkeleten, Monfalconéban Aboubakar Soumahoro »Italia Plurale« nevű listája 2,9 százalékot ért el, és a szervezők célja, hogy a konstrukciót országosan is kiterjesszék.

A háttérben demográfiai változás áll, az adatok szerint mintegy 1,7 millió muszlim élhet Olaszországban – köztük egyre több olasz állampolgárságot szerzett választópolgár.

Minél nagyobb lesz ez a tömb, annál erősebben jelennek meg a politika napirendjén, ahogy azt már Franciaországban és Nagy-Britanniában is láthattuk: ott a muszlim közösségek nyomása is hozzájárult ahhoz, hogy a kormányok a palesztin állam elismerése felé mozduljanak.

A római iszlám párt híre hamar nagy politikai vihart kavart Olaszországban. Anna Maria Cisint, a Liga EP-képviselője szerint egy kizárólag muszlimokból álló párt »veszélyes, illiberális és nyugatellenes«, az »iszlám politikai szélsőségesség« bejárata az olasz intézményekbe, amelyet be kellene tiltani.

Egyelőre valószínűtlennek tűnik, hogy Róma London és New York nyomdokában járva szintén muszlim polgármestert válasszon, ám az indulás híre önmagában is meglepő, azt jelzi, hogy az iszlamizáció eszméje Dél-Európában is egyre sikeresebben terjed.” 

Két megállapítást szeretnék kiemelni:

 

1.: „Úgy látják, az olaszországi iszlám jelenlegi befolyása »szinte jelentéktelen« ahhoz képest, amit szerintük hozzá tudnának tenni az országhoz.”

 

2.: „Colosseum fölé montírozott félhold és az Ignazio Marino–Virginia Raggi páros támogatása azt üzeni, hogy a római muszlim politika természetes szövetségese a baloldali–progresszív tábor.”

Az egyes ponthoz annyit, hogy az eddigi európai tapasztalatok alapján teljes nyugalommal kijelenthetjük, a Jóisten mentsen meg mindannyiunkat attól, hogy még ennél is többet „tegyenek hozzá” bármelyik európai országhoz.

A kettes ponthoz pedig annyit, hogy sajnos a neomarxista–woke–libsi–LMBTQ (vagyis idióta) táborban mindenhol természetes szövetségesre lelnek a hódítók.

És a végére legyen egy harmadik pont is – ez:

3.: „A háttérben demográfiai változás áll, az adatok szerint mintegy 1,7 millió muszlim élhet Olaszországban – köztük egyre több olasz állampolgárságot szerzett választópolgár.”

Erről van szó. Rendeljük e mellé a következő tényt:

„Olaszország termékenységi rátája 1,2 körül van, ami az egyik legalacsonyabb a világon, és messze elmarad a demográfiai önfenntartáshoz szükséges szinttől. A legfrissebb adatok (2024) szerint a ráta 1,21 volt. Szardínián már 1 alatti ez a mutató.”

De vajon mekkora a termékenységi rátája a ma Olaszországban élő közel kétmillió muszlimnak? valószínűleg 3 vagy 4.

Mit fog ez jelenteni a számok nyelvén úgy harminc év múlva?

Bizony, harminc év telt el Margaret Thatcher óta is.

Akkor pedig ennyit arról, hogy ez teljesen elképzelhetetlen, ez csupán riogatás, hangulatkeltés, a muszlim „tesók” bántása.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

A globalista elit és az Európai Unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmagyar labdarúgó válogatott

Velünk van a baj, nem a magyar focival

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekbaloldal

Erőszakra dresszírozva

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu