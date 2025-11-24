Bayer Zsolt: Félhold a Szent Péter-bazilikán

Ó, tudom, tudom én jól, ez teljesen elképzelhetetlen, ez csupán riogatás, hangulatkeltés, a muszlim „tesók” bántása.

Hát mi más lenne...

Mert, ugye, Margaret Thatcher idejében ki gondolta volna, hogy Londonnak muszlim polgármestere lesz, igaz? Aki akkor ezt állította volna, erre figyelmeztetett volna, az rasszista riogatónak, hangulatkeltőnek minősült volna, aki bántja a muszlim „tesókat”.

De nézd már! Eltelt harminc év, és Londonnak muszlim polgármestere van, aki szerint a bűnözés minden nagyváros természetes állapota, nincs itt semmi látnivaló. Látnivalónak esetleg ajánljuk a no-go zónákat – de azokról még öt éve azt állította a BBC, hogy nincsenek is, csak a magyar külügyminiszter képzeli őket.

Tényleg...

Szóval harminc évre volt csupán szükség.

És már New Yorknak is komcsi-muszlim polgármestere van. Hurrá.

Akkor pedig máris itt vagyunk, a Szent Péter-bazilika félholdján, itt vagyunk az elképzelhetetlennél, Róma elesténél.

Mutatom:

„Muszlimok Rómáért 2027 – Rómában is muszlim városvezetőt szeretnének a New York-i polgármester sikerét ünneplő erők

Félhold a Colosseum fölött – a római muszlim aktivisták plakáton hirdetik, hogy át akarják rajzolni az »örök város« politikai térképét. »MuRo27 – Musulmani per Roma 2027« néven új iszlám lista szerveződik, amely a következő 2027-es olasz önkormányzati választásokon önálló erőként indulna – írja az olasz Il Giornale

A csoport saját bemutatkozása szerint olyan muszlimokból áll, akik Rómában élnek, tanulnak és dolgoznak, és végre politikai súlyt akarnak szerezni közösségüknek. Inspirációként a New York-i polgármesterré választott Zohran Mamdanit emlegetik: szerintük az ő győzelme leplezte le, mennyire le van maradva a hagyományos elit a multikulturális valósághoz képest. Úgy látják, az olaszországi iszlám jelenlegi befolyása »szinte jelentéktelen« ahhoz képest, amit szerintük hozzá tudnának tenni az országhoz.

A MuRo27 (Muszlimok Rómáért 2027) deklarált célja, hogy a vallási identitással összeegyeztethető, de a teljes városnak szóló javaslatokat tegyen. A nyilvánosság előtt egyelőre homályosak az új pártot képviselő arcok: nincsenek nevek, pozíciók, csak egy telefonszám. Amikor az olasz sajtó információt kért, a vonal végén egyszerűen lecsapták a kagylót – ez aligha erősíti a transzparencia iránti bizalmat. A közösségi oldalukon közben egyértelmű az irány: a Colosseum fölé montírozott félhold és az Ignazio Marino–Virginia Raggi páros támogatása azt üzeni, hogy a római muszlim politika természetes szövetségese a baloldali–progresszív tábor.