BBC, mint etalon

Eltelt ugyan néhány év, de csak kiderült: a BBC úgy vágta össze Trump beszédét, mintha a Capitolium ostromára szólított volna fel.
A BBC hazudott.
Politikát csinált.
Aljas, mocskos politikát.
És sokaknak ez a BBC az etalon.
És persze most természetesen ez a BBC közölte, hogy Orbán egy évre kapott mentességet az orosz szankciók alól.
Ó, hát persze…
Hát akkor tessék, olvassátok:
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)