BBC, mint etalon

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Donald TrumpBBCOrbán ViktorÁlhírek 2025. 11. 08. 20:45

Eltelt ugyan néhány év, de csak kiderült: a BBC úgy vágta össze Trump beszédét, mintha a Capitolium ostromára szólított volna fel.

A BBC hazudott.

Politikát csinált.

Aljas, mocskos politikát.

És sokaknak ez a BBC az etalon.

És persze most természetesen ez a BBC közölte, hogy Orbán egy évre kapott mentességet az orosz szankciók alól.

Ó, hát persze…

Hát akkor tessék, olvassátok:

Index – Külföld – „Száz százalékban álhírek” – Donald Trump sajtótitkára keményen nekiment a BBC-nek

https://index.hu/kulfold/2025/11/08/alhir-donald-trump-sajto-bbc-kritika-amerika-anglia/

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

