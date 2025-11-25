Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Bayer Zsolt blogja

Lehallgatott telefonbeszélgetés

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

Bayer Zsolt
Lássuk előbb a történteket:

„Brüsszeli számmisztika: így lett 24 óra alatt a kormánypártok előnyéből toronymagas Tisza-vezetés Fidesz-előnyből toronymagas Tisza-vezetés, háromszoros népszerűség növekedés a DK-nál – egyetlen napon belül egymástól homlokegyenest különböző közvélemény-kutatásokat közölt a Politico, minden magyarázat nélkül. Mint Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója Facebook-bejegyzésében rámutatott: a brüsszeli lap hasonlóképpen járhat el, mint a Telex, amely tetszőlegesen mazsolázgat az elemzőcégek között, s szinte kivétel nélkül csak a baloldali intézetek méréseit veszi figyelembe. Épp azokét, amelyek manipulációs kerekasztalba tömörülve Magyar Péterék semmivel alá nem támasztható mértékű előretörését mutatják.

Míg vasárnap a lap egy olyan mérést publikált, amelyen a magyar kormánypártok egy százalékponttal vezettek a Tisza Párt előtt, addig hétfőn már egy olyan verziót tettek közzé, amelyen Magyar Péterék hét százalékkal előzték a Fidesz–KDNP-t. 

Tehát utóbbi 44 százalékos állását 39-re csökkentették, a Tiszáét pedig 43-ról 46-ra emelték.

A hab a tortán, hogy a nap végére további még egy százalékot adtak a Tisza eredményéhez és ugyanennyit vontak le a Fidesztől, így legutóbbi állás szerint Magyar Péterék 47-38 százalékra álltak a kormánypártokkal szemben, vagyis hét helyett már kilencszázalékos előnnyel vezették a pártversenyt a Politico szerint.

A többi párt népszerűségéről is homlokegyenest különböző adatokat közöltek 24 órán belül. 

A változás a DK esetében a legkirívóbb: míg vasárnap két százalékot tüntettek fel a Gyurcsány Ferenc alapította párt mellett, másnapra lazán megtriplázták ezt az értéket.”

 „Im itt a szenvedés belül,
ám ott kívül a magyarázat.”

 Szóval a magyarázat:

 Lehallgatott telefonbeszélgetés – jegyzőkönyv, részlet

 2025. november 23., vasárnap, 22 óra 14 perc

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és a százfős európai hírhálózat működéséért felelős főszerkesztőt:

– Halló! Jamil?

– Igen, szervusz Ursula, én vagyok.

– Jamil, baj van.

– Mi történt?

– Ma lehoztatok egy anyagot, egy magyarországi közvélemény-kutatók mérései alapján készített összesítést, amely Orbán pártjának vezetését rögzíti.

– Igen, megnéztük több hónapra visszamenőleg a trendeket és ez jött ki, bár őszintén szólva így is erősen megszépítettük, mert a helyzet az, hogy Orbán pártja sokkal nagyobb arányban vezet.

– Jamil, ez nem maradhat így.

– Hogy érted?

– Úgy értem, hogy két éve építjük fel a Peter Magyar-projektet, végre sikerült elhitetnünk magyarországi barátainkkal és kiszolgálóinkkal, hogy van remény, erre négy hónappal a választások előtt lehoztok egy ilyen anyagot? Jamil, ezzel lehúztátok a vécén kétévnyi munkánkat!

– De hát mi…

– Jamil, nem érdekelnek a magyarázatok és a kifogások, itt és most megoldást kell találnunk.

– De mégis mit?

– Holnap közöltök egy másik eredményt.

– De Ursula…

– Nincs de, Jamil! Mondom, hogy lesz! Holnap lehoztok egy összegzést, amely szerint minimum hét százalékkal vezet Peter Magyar, de még jobb lenne, ha tízzel vezetne.

– Teljesen hiteltelenekké válunk, komplett hülyét csinálunk magunkból.

– Hamarabb kellett volna gondolkodnotok, Jamil. De mondom a megoldást: ha letettem a telefont, hívatom a Telexet, ők készítenek egy anyagot, egy Fact-checket, amelyben okadatolva megírják majd, hogy a magyarországi kormánypárti sajtó tulajdonképpen rosszul és helytelenül és a tényeket meghamisítva közölte a Politico anyagát. Utána utasítjuk a másik partnerünket, a 444-et, hogy a Qubitben írják meg ugyanezt. Persze hülyét csináltatok magatokból, de így legalább meg lesz magyarázva.

– Értem…

– Helyes, Jamil. Munkára fel! És legközelebb figyeljetek oda!

