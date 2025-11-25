Lássuk előbb a történteket:

„Brüsszeli számmisztika: így lett 24 óra alatt a kormánypártok előnyéből toronymagas Tisza-vezetés Fidesz-előnyből toronymagas Tisza-vezetés, háromszoros népszerűség növekedés a DK-nál – egyetlen napon belül egymástól homlokegyenest különböző közvélemény-kutatásokat közölt a Politico, minden magyarázat nélkül. Mint Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója Facebook-bejegyzésében rámutatott: a brüsszeli lap hasonlóképpen járhat el, mint a Telex, amely tetszőlegesen mazsolázgat az elemzőcégek között, s szinte kivétel nélkül csak a baloldali intézetek méréseit veszi figyelembe. Épp azokét, amelyek manipulációs kerekasztalba tömörülve Magyar Péterék semmivel alá nem támasztható mértékű előretörését mutatják.

Míg vasárnap a lap egy olyan mérést publikált, amelyen a magyar kormánypártok egy százalékponttal vezettek a Tisza Párt előtt, addig hétfőn már egy olyan verziót tettek közzé, amelyen Magyar Péterék hét százalékkal előzték a Fidesz–KDNP-t.

Tehát utóbbi 44 százalékos állását 39-re csökkentették, a Tiszáét pedig 43-ról 46-ra emelték.

A hab a tortán, hogy a nap végére további még egy százalékot adtak a Tisza eredményéhez és ugyanennyit vontak le a Fidesztől, így legutóbbi állás szerint Magyar Péterék 47-38 százalékra álltak a kormánypártokkal szemben, vagyis hét helyett már kilencszázalékos előnnyel vezették a pártversenyt a Politico szerint.

A többi párt népszerűségéről is homlokegyenest különböző adatokat közöltek 24 órán belül.

A változás a DK esetében a legkirívóbb: míg vasárnap két százalékot tüntettek fel a Gyurcsány Ferenc alapította párt mellett, másnapra lazán megtriplázták ezt az értéket.”

„Im itt a szenvedés belül,

ám ott kívül a magyarázat.”

Szóval a magyarázat:

Lehallgatott telefonbeszélgetés – jegyzőkönyv, részlet

2025. november 23., vasárnap, 22 óra 14 perc

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és a százfős európai hírhálózat működéséért felelős főszerkesztőt: