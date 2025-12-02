idezojelek
Unalmas tények

Bizony: a valóság mindig uncsi, a „mindensz...rizmus” meg olyan izgi.

Bayer Zsolt
Francesca 2025. 12. 02. 9:55
Fotó: Máté Krisztián
Az a baj Francesca írásaival, hogy mindig a „száraz”, „unalmas” tényekről számol be, szemben az ellenzéki „sajtó” színes és izgalmas hazugságaival.

Bizony: a valóság mindig uncsi, a „mindensz...rizmus” meg olyan izgi. Különösen egy olyan országban, ahol a panaszkodás és a nyavalygás a legkedvesebb nemzeti tömegsport.

De azért néha nem árt megismerni a tényeket. Tessék:

https://mandiner.hu/belfold/2025/12/vege-a-vitanak-grandioz-taslit-kapott-magyar-peter-es-a-teljes-balos-ellenzek-meghozza-nem-is-akarhonnan

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

