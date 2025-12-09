idezojelek
Üzenet a tiszásnak

Kis adalék a szeretetországot építő tiszások kecskeméti kiscsoportos foglalkozásáról.

Bayer Zsolt
katonaszökevénytiszásKárpátalja 2025. 12. 09. 8:27
Kis adalék a szeretetországot építő tiszások kecskeméti kiscsoportos foglalkozásáról:

Varga Ádám, a Patrióta ismert újságírója tiszásokat kérdezett meg, akik felháborító módon beszéltek vele. Azonban a legundorítóbb és egyben dermesztő mondatokat az egyik elvakult Magyar Péter-hívő mondta ki. A felajzott szimpatizáns azt mondta a kárpátaljai származású jobboldali újságírónak, hogy ő «katonaszökevény, és ahelyett, hogy itt képviseli a rossz ügyet, a gonosz hatalmat, harcolhatna a saját hazájáért, Ukrajnáért a háborúban».

Szerény javaslat a baromállat tiszás orknak: keresse fel Gazda Albertet, a 444 szintúgy kárpátaljai származású újságíróját, és ugyanezt a mondatot mondja el neki is.

https://mandiner.hu/belfold/2025/12/halalba-kuldene-az-ismert-jobboldali-ujsagirot-magyar-peter-elvakult-haboruparti-hive

Egyetlen lépésre a világháborútól

Mára elfogadhatatlanná vált az unió

Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban

Az elit célja a totális tudatmódosítás

Igenis vannak angyalok!

Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.

