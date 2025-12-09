Üzenet a tiszásnak

Varga Ádám, a Patrióta ismert újságírója tiszásokat kérdezett meg, akik felháborító módon beszéltek vele. Azonban a legundorítóbb és egyben dermesztő mondatokat az egyik elvakult Magyar Péter-hívő mondta ki. A felajzott szimpatizáns azt mondta a kárpátaljai származású jobboldali újságírónak, hogy ő «katonaszökevény, és ahelyett, hogy itt képviseli a rossz ügyet, a gonosz hatalmat, harcolhatna a saját hazájáért, Ukrajnáért a háborúban».