Üzenet a tiszásnak

Kis adalék a szeretetországot építő tiszások kecskeméti kiscsoportos foglalkozásáról:
Varga Ádám, a Patrióta ismert újságírója tiszásokat kérdezett meg, akik felháborító módon beszéltek vele. Azonban a legundorítóbb és egyben dermesztő mondatokat az egyik elvakult Magyar Péter-hívő mondta ki. A felajzott szimpatizáns azt mondta a kárpátaljai származású jobboldali újságírónak, hogy ő «katonaszökevény, és ahelyett, hogy itt képviseli a rossz ügyet, a gonosz hatalmat, harcolhatna a saját hazájáért, Ukrajnáért a háborúban».
Szerény javaslat a baromállat tiszás orknak: keresse fel Gazda Albertet, a 444 szintúgy kárpátaljai származású újságíróját, és ugyanezt a mondatot mondja el neki is.
https://mandiner.hu/belfold/2025/12/halalba-kuldene-az-ismert-jobboldali-ujsagirot-magyar-peter-elvakult-haboruparti-hive
