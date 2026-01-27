A holokauszt áldozatainak emléknapja

Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja. Gondoltam, átfutom, 2026-ban miképpen írnak erről az ellenzéki, nagyon népbarát orgánumok, amelyek az elmúlt években (évtizedekben) el nem mulasztották soha, hogy megemlékezzenek a holokausztról – és ezt a megemlékezést lehetőleg mindig összekössék a magyarok elévülhetetlen bűnösségének és ocsmányságának hangoztatásával.

Mutatom, mire jutottam!

444.hu, 13.50: Semmi.

Kiszorította a megemlékezést, hogy Stohl András percekkel a harmadik válása után a TV2-n osztogat rózsákat műszálas estélyibe öltözött nőknek, továbbá, hogy még hányszor kell(ene) bocsánatot kérnie Lázár Jánosnak a cigányoktól. (Megfejtés tőlem: pont annyiszor, ahányszor a tetű Aranyosi Péter bocsánatot kért tőlük.)

De nem volt ez mindig így!

Kis szemle a 444.hu elmúlt években (évtizedekben) ezen a napon (január 27.) írt cikkeiből:

https://444.hu/2015/03/24/mi-legyen-ha-fel-kell-allni-a-kamukauszt-allitolagos-aldozatinak-emlenapjan (2015)

https://444.hu/2019/01/27/gulyas-gergely-a-magyar-allamot-felelosseg-terheli-amiert-nem-vedte-meg-allampolgarait-a-holokauszt-idejen (2019)

https://444.hu/2024/04/10/a-dk-szerint-nem-kellene-beszedet-mondania-a-holokauszt-emleknapon-sulyok-tamasnak (2024)

https://444.hu/2018/01/30/lezsak-sandor-szerint-termeszetes-gesztus-lett-volna-hortyhra-emlekezni-a-holokauszt-emleknapon (2018)

https://444.hu/2018/01/25/megsem-miseznek-a-kereszteny-ertelmisegiek-horthy-miklosert-auschwitz-felszabadulasanak-evfordulojan (2018)

https://444.hu/2018/01/25/a-becsi-zsidok-bojkottaljak-a-parlament-holokauszt-megemlekezeset-az-fpo-kormanyba-emelese-miatt (2018)

https://444.hu/2017/01/29/nem-emliti-a-zsidokat-a-feher-haz-holokauszt-emleknapi-kozlemenye (2017)

https://444.hu/2015/04/16/a-nyiltan-naci-jobbikosok-lemondasat-koveteltek-a-holokausztra-emlekezok (2015)

És akkor nézzük a Népszavát 13.55-kor: Semmi.

Kiszorította a megemlékezést, hogy Jakab Péter a DK színeiben indul Miskolcon, hát bizony, alig-alig van rövidebb ösvény a világon, mint amelyik a szélsőjobbról a szélsőbalra viszi a lelki és idegbeteg prolit.