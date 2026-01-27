idezojelek
A holokauszt áldozatainak emléknapja

Gondoltam, átfutom, 2026-ban miképpen írnak erről az ellenzéki, nagyon népbarát orgánumok.

2026. 01. 27. 15:13
Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja. Gondoltam, átfutom, 2026-ban miképpen írnak erről az ellenzéki, nagyon népbarát orgánumok, amelyek az elmúlt években (évtizedekben) el nem mulasztották soha, hogy megemlékezzenek a holokausztról – és ezt a megemlékezést lehetőleg mindig összekössék a magyarok elévülhetetlen bűnösségének és ocsmányságának hangoztatásával.

Mutatom, mire jutottam!

 444.hu, 13.50:  Semmi.

Kiszorította a megemlékezést, hogy Stohl András percekkel a harmadik válása után a TV2-n osztogat rózsákat műszálas estélyibe öltözött nőknek, továbbá, hogy még hányszor kell(ene) bocsánatot kérnie Lázár Jánosnak a cigányoktól. (Megfejtés tőlem: pont annyiszor, ahányszor a tetű Aranyosi Péter bocsánatot kért tőlük.)

De nem volt ez mindig így!

Kis szemle a 444.hu elmúlt években (évtizedekben) ezen a napon (január 27.) írt cikkeiből:

https://444.hu/2015/03/24/mi-legyen-ha-fel-kell-allni-a-kamukauszt-allitolagos-aldozatinak-emlenapjan (2015)

https://444.hu/2019/01/27/gulyas-gergely-a-magyar-allamot-felelosseg-terheli-amiert-nem-vedte-meg-allampolgarait-a-holokauszt-idejen (2019)

https://444.hu/2024/04/10/a-dk-szerint-nem-kellene-beszedet-mondania-a-holokauszt-emleknapon-sulyok-tamasnak (2024)

https://444.hu/2018/01/30/lezsak-sandor-szerint-termeszetes-gesztus-lett-volna-hortyhra-emlekezni-a-holokauszt-emleknapon (2018)

https://444.hu/2018/01/25/megsem-miseznek-a-kereszteny-ertelmisegiek-horthy-miklosert-auschwitz-felszabadulasanak-evfordulojan (2018)

https://444.hu/2018/01/25/a-becsi-zsidok-bojkottaljak-a-parlament-holokauszt-megemlekezeset-az-fpo-kormanyba-emelese-miatt (2018)

https://444.hu/2017/01/29/nem-emliti-a-zsidokat-a-feher-haz-holokauszt-emleknapi-kozlemenye (2017)

https://444.hu/2015/04/16/a-nyiltan-naci-jobbikosok-lemondasat-koveteltek-a-holokausztra-emlekezok (2015)

És akkor nézzük a Népszavát 13.55-kor: Semmi.

Kiszorította a megemlékezést, hogy Jakab Péter a DK színeiben indul Miskolcon, hát bizony, alig-alig van rövidebb ösvény a világon, mint amelyik a szélsőjobbról a szélsőbalra viszi a lelki és idegbeteg prolit.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De nem volt ez mindig így!

Kis szemle a Népszava elmúlt években (évtizedekben) ezen a napon (január 27.) írt cikkeiből:

https://nepszava.hu/1119039_megemlekezes-a-holokauszt-emlekkozpontban (2017)

https://nepszava.hu/3023195_a-holokauszt-emleknap-alkalmabol-is-migransozik-a-fidesz (2019)

https://nepszava.hu/3223255_holokauszt-aldozatainak-nemzetkozi-emleknapja-2024 (2024)

Itt érdemes vetni egy pillantást a címre is: „Mindannyiunk kudarca, ha Európa nem tudja megvédeni a zsidókat – Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az emlékezés kötelesség.”

Ó, hát persze… De nézzük tovább:

https://nepszava.hu/1083785_holokauszt-nemzetkozi-emleknap (2016)

https://nepszava.hu/3266473_auschwitz-felszabaditas-80-evfordulo-megemlekezes-kiralyok-allamfok-kormanyfok-diplomatak (2025)

https://nepszava.hu/3223070_holokauszt-nemzetkozi-emleknap-ep-roberta-metsola (2024)

https://nepszava.hu/3107550_orban-viktor-levontuk-a-magyar-tortenelem-sotet-fejezetenek-tanulsagait (2021)

https://nepszava.hu/1083718_holokauszt-emleknap-maig-ervenyes-tanulsagok (2016)

Lássuk a 24.hu-t: 13.59-kor: Semmi.

Kiszorította a megemlékezést, hogy „Kapjátok be!” feliratú pólóban állt bíróság elé az ellenzéki képviselő, vagyis Stummer Jancsika, akinek innen is üzenjük, kapd be te a harapós lóét, retek proli bunkó.

De nem volt ez mindig így!

Kis szemle a 24.hu elmúlt években (évtizedekben) ezen a napon (január 27.) írt cikkeiből:

https://24.hu/kozelet/2025/01/27/auschwitz-halaltabor-kolokauszt-megemlekezes/ (2025)

https://24.hu/belfold/2024/01/27/orban-viktor-holokauszt-emleknap-antiszemitizmus-magyarorszag/ (2024)

https://24.hu/kulfold/2023/01/27/ferenc-papa-holokauszt-nemzetkozi-emleknap/ (2023)

https://24.hu/belfold/2021/01/27/lukacsi-katalin-felmeztelen-holokauszt/ (2021)

https://24.hu/kulfold/2020/01/28/holokauszt-tulelo-auschwitz-logoterapia-frankl-remeny/ (2020)

https://24.hu/kultura/2020/01/27/holokauszt-emleknap-auschwitz-75-masodik-vilaghaboru-szemelyes-tortenelem-szinhaz-iskola/ (2020)

https://24.hu/kultura/2020/01/24/holokauszt-emleknap-shoah-job-lazadasa-film/

(2020)

https://24.hu/tudomany/2015/01/27/ugyis-megdoglotok-brutalis-reszletek-auschwitzbol/ (2015)

Lássuk a HVG-t: 14.02-kor: Semmi. Kiszorította a megemlékezést, miszerint Hann Endre: Kizárt, hogy a kormányközeli kutatóintézetek számai közel állnak a valósághoz – hát persze, csak az a baj, hogy eddig mindig a kormányközeli kutatóintézetek találták el a valóságot, míg Hann Endre annyira volt ettől a valóságtól, mint Makó Jeruzsálemtől, de semmi baj, apukám is mindig mondogatta: hülyének lenni a legkönnyebb.

De nem volt ez mindig így!

Kis szemle a HVG elmúlt években (évtizedekben) ezen a napon (január 27.) írt cikkeiből:

https://hvg.hu/360/20250125_holokauszt-aldozatok-tulelok-hvg-tenytar (2025)

https://hvg.hu/elet/20140127_A_70_masodpercnyi_csend_amig_a_kivegzoosz (2014)

Itt is érdemes vetni egy pillantást az elejére: „A 70 másodpercnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt. Kaptunk több mint egy percet a megemlékezésre. De mire tudunk emlékezni, ha a holokauszt megkérdőjelezhető, zavaros, a magyar felelősség miatt zavarba ejtő esemény a fejünkben?”

Értjük ám, köszi! De nézzük tovább:

https://hvg.hu/kultura/20200127_75_eve_szabadult_fel_Auschwitz (2020)

https://hvg.hu/itthon/20140127_holokauszt_megemlekezes_Orban_Retvari (2014)  

Ennél is jó a cím: „Emlékművita szakította meg a holokauszt-megemlékezést. Orbán Viktor üzenetével kezdődött a holokauszt-megemlékezés hétfőn, az auschwitzi haláltábor felszabadításának 70. évfordulóján. Rétvári Bence államtitkár elismerte a magyar állam felelősségét, beszédét azonban egy, a tervezett Szabadság téri emlékmű miatt dühös aktivista zavarta meg.”

Ezt is értjük! De van még:

https://hvg.hu/kultura/20210127_holokauszt_bekescsaba_zsinagoga_emleknap (2021)

Eddig jutottam a kutatásban. Közben pedig a Magyar Nemzet így emlékezik:

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2026/01/boka-janos-holokauszt-nemzetkozi-emleknap-keres-szavak

A kormány (és a Mandiner) pedig így:

https://mandiner.hu/belfold/2026/01/magyarorszagon-a-tragedianak-nevei-es-arcai-vannak-a-holokauszt-aldozataira-emlekezett-orban-viktor

Persze mindez nem túl meglepő. Nehéz úgy a holokausztra emlékezni, hogy ki van adva a jelszó: ismét az arabok nagy, szent fenekébe kell beléomolni. Még szerencse, hogy ezeknek ez megy. Ezt csinálták a szovjet időkben, úgy ötven évig.

(Ui.: 14.48-kor fejeztem be az írást. A helyzet változatlan.)

